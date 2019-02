Oberstetten Ein Aushängeschild für die Gemeinde

Hohenstein / Von Maria Bloching

Als der Narrenverein 1989 gegründet wurde, war die Fasnet bereits seit langem eine feste Tradition in Oberstetten. Aus der einstigen Hausfasnet ging die „Schreinerfasnet“ hervor, die für den Kindergarten einen kleinen Umzug veranstaltete. Immer mehr Narren ließen sich davon begeistern, es wurden Kostüme genäht und lokalpolitische Themen für den Bau von Fasnetswagen aufgegriffen. Nach und nach bürgerte sich der Umzug am Fasnetsamstag ein. Schließlich war es dann soweit: Man machte sich Gedanken über eine Fasnetsfigur und wählte den „Stöckberg-Hannes“ aus, Häs und Maske wurden kreiert und zum ersten Mal 1989 mit über 50 Maskenträgern und rund 20 Kindern beim Oberstetter Umzug vorgestellt.

Immer schon musste diese Figur in Oberstetten als Mahnmittel für unartige Kinder herhalten. Gesehen hat das Wurzelmännchen zwar noch keiner, doch die Mär um ihn ist nach wie vor lebendig und so hallt bis heute der Narrenruf „Stöckberg-Hannes“ durch alle Gassen, oft begleitet durch die seit 1992 bestehende Lumpenkapelle. 1994 kam mit dem „Bondschua“ das zweite Häs hinzu.

Sein geschichtlicher Hintergrund liegt im 16. Jahrhundert, in der Zeit des großen deutschen Bauernkrieges. Heute gehören dem Narrenverein Oberstetten 490 Mitglieder an. Allesamt aktiv, wenn auch nicht als Maskenträger. „Bei uns wird eng zusammengeschafft, auch wenn jemand bloß die Straße nach dem Umzug kehrt“, machte Vorsitzender Adrian Zeller im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeit, der die Stellung des Narrenbaums voranging, deutlich. Damals bei der Gründung hätte bestimmt keiner gedacht, dass sich aus dieser anfangs kleinen Vereinigung ein solch großer Verein entwickeln würde. Darüber war auch Bürgermeister Jochen Zeller, der selbst im Häs erschienen war, äußerst erfreut. „Der Narrenverein ist heute der zweitgrößte Verein in Hohenstein. Er hat eine prächtige Entwicklung hingelegt und bringt Jung und Alt als „Mehrgenerationenverein“ zusammen“, lobte der Schultes. Die Tradition im Ort sei aufgegriffen worden, die Mitglieder hätten Brauchtum geschaffen und gepflegt, dann schließlich an jüngere weitergegeben. Der ganze Ort werde durch den Umzug mobilisiert, mitgerissen und begeistert, es sei alles auf den Beinen, um den vielen tausenden Besuchern jedes Mal ein buntes Erlebnis zu bieten. So würde der Narrenverein Oberstetten den Ort und die Gemeinde im besten Sinne repräsentieren und den guten Ruf von Hohenstein in die schwäbische Welt hinaus tragen. „Ein Narr ist nie allein – in diesem Sinne lasst uns heute gemeinsam feiern“, rief er den 350 Gästen zu. Diese bekamen Tänze zu sehen und laute Stimmungsmusik der Lumpenkapellen aus Oberstetten und Wilsingen auf die Ohren.

Ehrungen wurden vom Präsidium des Verbands Alb Bodensee oberschwäbischer Narrenvereine, dem der NV Oberstetten angehört, durchgeführt. So wurden Adrian Zeller mit der großen VAN-Verbandsnadel und Claudia Schmid mit der kleinen VAN-Verbandsnadel ausgezeichnet. Michael Holzhauer, Jürgen Raach und Richard Knupfer erhielten den Verdienstorden in Bronze, Tobias Riedinger wurde für seine zwölfjährige Tätigkeit als Vereinsvorstand, später Vize und Beisitzer mit dem Verdienstorden in Silber geehrt. Hans Baier war von Anfang an im Ausschuss aktiv und stand dem Narrenverein zehn Jahre lang vor. Ehrenvorsitzender ist er schon lange, nun bekam er den Verdienstorden in Gold.