Münsingen Wörz geht, Ortner kommt

Münsingen / Von Ralf Ott

Einschneidender Wechsel in der Münsinger Ärzteschaft: Nach mehr als 33 Jahren wird sich Dr. Friedrich Wörz am Jahresende in den Ruhestand verabschieden. Die Patienten können allerdings weiterhin in die ihnen vertraute Praxis im Ärztehaus in der Bahnhofstraße 9 gehen, denn mit Dr. Patricia Ortner steht eine Nachfolgerin nicht nur schon fest, sondern die junge Ärztin arbeitet bereits seit Oktober vergangenen Jahres in der Praxis. Dem Gros der Patienten ist sie daher bereits bekannt und der Wechsel erfolgt ohne Brüche.

„Ich habe meinen Beruf als Hausarzt immer sehr gerne gemacht“, erzählt Wörz im Gespräch mit unserer Zeitung, „und ich bin dankbar, dass ich es so lange tun durfte“. Im Vordergrund stand für ihn der Umgang mit den Menschen, er freut sich über das jahrzehntelange Vertrauen, dass ihm seine Patienten entgegengebracht haben. „Häufig kenne ich ganze Familien und das über einen sehr langen Zeitraum hinweg“. Dabei gab es neben schwierigen Erfahrungen immer auch heitere Momente. Die Tatsache, dass Krankheiten und Beschwerden somit in einen Kontext eingeordnet werden können, sieht er als „Riesenchance“ für den Hausarzt. Im Juli 1985 hatte Wörz die Praxis von Dr. Fraas, der als hausärztlicher Internist in der Schillerstraße praktiziert hatte, übernommen. Jetzt findet sich dort übrigens die Ferienwohnung „Zum alten Doktor“. Viele der Patienten, die er übernommen hatte, waren hochbetagt und so gehörten Hausbesuche zu seinem täglichen Geschäft. Die kleine Praxis hatte „ihren eigenen Charme“, wie sich Wörz erinnert. Dennoch nutzte er 1992 die Möglichkeit, in der Spitalstraße größere Räumlichkeiten zu beziehen, bevor er schließlich im Jahr 2000 die neue Praxis im Ärztehaus einrichtete.

„Ich hatte das Glück, aufgeschlossene und hochmotivierte Mitarbeiter im Team zu haben“, berichtet Wörz, „die zugleich für die berufliche Weiterbildung offen waren“. Das hat er genutzt, um auch anspruchsvolle Aufgaben wie Diätberatung, Diabetesschulungen, das Impfmanagement oder die EDV-Pflege zu delegieren und damit Zeit gewonnen, für die Betreuung der Patienten. Auch den zunehmenden bürokratischen Aufwand hat er so für sich selbst und zugunsten der Patienten in einem überschaubaren Rahmen gehalten. Als sehr positiv stuft er das Hausarztmodell ein. „Das ist eine gute Basis für die Betreuung der Patienten“.

Blickt er auf die vergangenen Jahrzehnte zurück, fällt ihm ein Wandel in den Krankheitsbildern vor allem bei jüngeren Menschen auf. Arbeitsdichte, komplexere Prozesse, Konflikte am Arbeitsplatz, Mobbing und die oftmals ständige Erreichbarkeit fordern seiner Einschätzung nach ihren Tribut. „Symptome wie Burning Out und Schlafstörungen haben deutlich zugenommen“. Obendrein werde oftmals auch die Freizeit völlig durchgeplant.

Für ihn dagegen war Freizeit vor allem in den ersten Jahren eine Art Fremdwort. Damals hatten Hausärzte nach einer fünftägigen Arbeitswoche sechs oder sieben Mal jährlich Wochenenddienst. Seine Frau war durch den Telefondienst eingebunden und für die Familie blieb wenig Zeit, erinnert sich Wörz. Somit steht genau das auf dem Plan für den „entschleunigten Alltag“, den er als Ruheständler anstrebt. Obendrein freut er sich auf Radtouren mit der Sportgruppe und Unternehmungen mit Freunden.

Der gebürtige Hengener hatte erst über einen Umweg zum Arztberuf gefunden, sollte er doch ursprünglich den elterlichen Hof übernehmen und absolvierte daher eine landwirtschaftlich Lehre. Nach der „Winterschule“ schlug er jedoch den zweiten Bildungsweg zum Abitur ein. Es folgte das Medizinstudium an der Uni Tübingen. Im praktischen Jahr vor dem Staatsexamen arbeitete er am Kreiskrankenhaus Reutlingen. Als Wahlfach entschied er sich für Psychologie an der Nervenklinik Tübingen. „Das war sehr aufschlussreich für mein ganzheitliches Krankheitsverständnis“. Nach dem Staatsexamen 1979 arbeitete er als Assistenzarzt an der Münsinger Klinik, bevor er dann für 15 Monate zum Wehrdienst einberufen wurde, den er als Truppenarzt in der Herzog-Albrecht-Kaserne absolvierte. „Dort standen mir ein Arztzimmer und eine Schreibkraft zur Verfügung“. Für erkrankte Soldaten gab es eine kleine Bettenstation. Es folgten weitere zwei Jahre als Assistenzarzt in Münsingen, ein halbes Jahr am Laichinger Krankenhaus und dann der Schritt zur Eröffnung der eigenen Praxis, in der nun ein Stabwechsel bevorsteht.

Vor 15 Monaten ist Patricia Ortner nach Mutterschutz und Elternzeit in die Praxis eingestiegen. „Die Praxisübernahme stand von Anfang im Raum“, erzählt sie. „So wollten wir einen nahtlosen Übergang ohne Brüche für die Patienten schaffen“. Nach ihrem Medizinstudium in Tübingen wechselte die gebürtige Hohensteinerin an die Albklinik zur fachärztlichen Ausbildung, die sie 2006 abschloss. Als Fachärztin für Innere Medizin arbeitete sie dann bis 2013 am Klinikum in Sigmaringen und wechselte schließlich nach Leonberg, wo sie drei Jahre lang als Oberärztin eingesetzt war. „Mein Ziel ist eine möglichst umfassende hausärztliche Betreuung mit internistischem Schwerpunkt“, berichtet Ortner. Sie will mit dem bewährten Praxisteam die Ultraschalldiagnostik ausweiten und nächstes Jahr auch Langzeit-EKG anbieten.

Der Schritt von der angestellten Oberärztin zur eigenen Praxis ist ihr leicht gefallen. „Hier kann ich die Patienten als ganzes sehen und betreuen“. Zudem gebe es mehr Möglichkeiten, die Arbeit zu gestalten.