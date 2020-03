Es ist ein Benefizabend mit traurigem Hintergrund, den die Traufgängerinnen am Freitag, 20. März, um 20 Uhr in der Gomadinger Sternberghalle geben werden. Kurz bevor der Gomadinger Walter Krause in den mehr als wohlverdienten Ruhestand als Lkw-Fahrer gehen wollte, wurde bei ihm im Sommer vergangenen Jahres Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Zusammen mit seiner Frau Regina Georgi hatte Krause noch bis vor zwei Jahren nebenberuflich das Tennisheim in Gomadingen bewirtschaftet und war daher nicht nur gut bekannt im Ort sondern auch hochgeschätzt und mit vielen Menschen befreundet. Vor einigen Tagen ist Krause an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben. Doch die Diagnose der unheilbaren Erkrankung war nicht nur gesundheitlich ein schwerer Schicksalsschlag, sie hat das Paar auch in den finanziellen Ruin getrieben, erzählt Michael Hossinger, der mit seinen Freunden jeden Mittwoch beim Stammtisch im Tennisheim war. „Wir haben mitbekommen, dass es finanziell schlecht gelaufen ist“, erinnert sich Hossinger und daher hatte die Stammtischrunde beschlossen, zusammenzulegen.

Kasse trägt nur einen kleinen Teil der Kosten

Eine schöne Geste der Freundschaft, doch es war bei weitem nicht genug Geld, um die medizinische Behandlung zu bezahlen. Denn vor ungefähr 25 Jahren musste Walter Krause, um sich als Kleinspediteur selbstständig machen zu können, einen Bankkredit zur Finanzierung seines Lastkraftwagens aufnehmen. Die Bank knüpfte die Kreditzusage an den Wechsel in eine von ihr vorgegebene private Krankenversicherung. Sein Versuch, nachdem er wieder im Angestelltenverhältnis beschäftigt war, in eine gesetzliche Kasse zurückzukehren, scheiterte, weil er nirgends aufgenommen wurde. Die vertraglichen Konditionen in seiner Privatversicherung waren jedoch schlecht und so übernahm die Kasse jetzt nur einen kleinen Teil der Ausgaben für die ärztliche Behandlung, erzählt Hossinger, der selbst schwer erkrankt ist. Bei ihm wurde im Jahr 2018 ALS (amyotrophe Lateralsklerose) – eine derzeit nicht heilbare Erkrankung des motorischen Nervensystems – diagnostiziert. Er hat seither große Unterstützung durch den „Freundeskreis Michael Hossinger“ unter anderem auf der Spendenplattform „Gofundme“ erfahren und setzt sich auch aus dieser Erfahrung heraus für Krause ein. Auf der Spendenplattform wird unter dem Stichwort „Helft Walter“ derzeit ebenfalls Geld gesammelt – rund 2330 Euro sind bislang zusammengekommen.

„Die Krankheit ist furchtbar und dann kommen auch noch finanzielle Sorgen hinzu“, betont Susanne Wahl. Sie kommt aus St. Johann und kannte das Ehepaar von regelmäßigen Besuchen im Tennisheim. „Daraus hat sich eine Freundschaft entwickelt“. Sie und Hossinger schildern Krause als „sehr warmherzigen und großmütigen Menschen“. Sie wollten etwas davon zurückgeben – so entstand die Idee, einen Benefizabend mit den Traufgängerinnen zu organisieren – als Duo haben sich Susanne Wahl und ihre Tochter Mona Maria Weiblen in der Region längst einen Namen gemacht mit ihrem „Schwäbischen Musikkabarett“.

Aktuelles Programm: „Albrevue 2.0“

Das aktuelle Programm heißt „Albrevue 2.0“. Weiblen selbst ist professionelle Schauspielerin und Musicaldarstellerin, spielt an der Tonne, im Lindenhof und am Badischen Staatstheater in Karlsruhe. Mit von der Partie auf musikalischer Seite sind am 20. März Til Eder und Bernhard Krause.

Sie haben rasch Unterstützer für ihren Plan gefunden. „Dafür sind wir sehr dankbar“, betont Hossinger. So sicherte der Gomadinger Bürgermeister Klemens Betz die kostenlose Nutzung der Sternberghalle zu, sieben Helfer vom Jugendclub Meeting sorgen für den Auf- und Abbau sowie die Bewirtung vor dem Beginn (die Halle ist ab 19 Uhr geöffnet) und in der Pause. Der Freundeskreis Michael Hossinger ist genauso engagiert wie der Getränkemarkt Rauscher aus St. Johann, der Getränke spendet und die Druckerei Schiller, die die Plakate gestiftet hat.

Der zwischenzeitliche Tod von Walter Krause war für die Akteure kein Grund, den Abend abzusagen. „Die Schulden sind damit ja nicht verschwunden“. Dennoch sind sich Wahl und Hossinger einig, dass es kein unbeschwerter Kabarettabend werden kann. Doch das Programm „Albrevue 2.0“ bietet mit seinem breitem Spektrum von heiter-besinnlichen Beiträgen bis hin zu tiefgründig-nachdenklichen Stücken gute Voraussetzungen dafür, dass der Spagat gelingt. Neu im Programm ist das „Lied über meinen Opa“, verrät Wahl vorab.

Info Kartenreservierung für den Benefizauftritt der Traufgängerinnen am Freitag, 20. März, um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) in der Sternberghalle Gomadingen unter Telefon (0 71 22) 45 29 300. Tickets kosten 18 Euro (12 Euro für Schüler und Studenten). Die Karten werden an der Abendkasse zurückgelegt. Abholung bis 19.30 Uhr, die Plätze sind nicht nummeriert. Spenden über „Gofundme“ unter dem Stichwort „Helft Walter“.

Das könnte Dich auch interessieren: