In den vergangenen Wochen ist es im Gesamtstadtgebiet Münsingen wieder vermehrt zu Sichtungen von Eichenprozessionsspinnern gekommen. Die Stadt Münsingen warnt daher vor den Folgen eines Kontakts mit den Raupen der Schmetterlingsart.

Bereits drei Orte in Münsingen und Umgebung betroffen

Gesichtet wurde Raupen unter anderem an der Grillstelle Magolsheim, Außenbereich Hochebene Hundersingen-Bichishausen und im Außenbereich Bremelau. Der Eichenprozessionsspinner kommt vorwiegend an freistehenden, älteren Eichen-Arten an landwirtschaftlichen Wegen vor, die auch als Rad-, Wander- und Spazierwege genutzt werden.

Der Eichenprozessionsspinner ist eine Schmetterlingsart, die Nester als Gespinste an Baumstämme ansiedelt. Die feinen Brennhaare der Raupe, welche sich auch in den verbleibenden Nestern in ausreichender Menge befinden, stellen eine akute Gesundheitsgefahr für Menschen und Haustiere dar. Diese Raupenhaare sind lange haltbar und können auch im Unterholz oder im umgebenden Bodenbewuchs vorkommen.

Eichenprozessionspinner: Gesundheitliche Risiken für Mensch und Tier

Auftretende mögliche Beschwerden durch Hautkontakt oder einatmen der Brennhaare:

Hautausschläge mit Rötungen, Schwellungen, sehr starkem Juckreiz und/oder Brennen auf der Haut

Reizungen der Mund und Nasenschleimhaut

Bronchitis, Asthma oder schmerzhaftes Husten

Reizungen der Augen, Bindehautentzündung

Schwindel, Müdigkeit und Fieber

Bei Personen mit Atemwegserkrankungen kann es zu akuter Lebensgefahr kommen, wenn die Atemwege zu schwellen oder es zu einem anaphylaktischen Schock kommt. Bei Kontakt sofort den gesamten Körper abduschen, die komplette Kleidung wechseln und gründlich reinigen. Bei auftretenden Symptomen möglichst sofort einen Arzt aufsuchen.

Der wirksamste Schutz ist das Meiden befallener Stellen. Betreten sie nicht die beschilderten Bereiche. Lassen sie auf keinen Fall ihre Haustiere freilaufen.

Bekämpfung muss von Fachleuten vorgenommen werden