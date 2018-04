Hilfe DRK Ortsverein Zwiefalten-Pfronstetten ist gut aufgestellt

Zwiefalten/Pfronstetten / Heinz Thumm

Bei der Jahreshauptversammlung des DRK Ortsverein Zwiefalten-Pfronstetten, dem über 500 Mitglieder angehören, lobte der Vorsitzende Franz Schwendele die Mitarbeiter und Helfer für ihre zuverlässige Arbeit bei vielen Einsätzen. Bereitschaftsleiter Lothar Schwendele berichtete über die umfangreichen Aktivitäten der Bereitschaftsleitung. 26 Helferinnen und Helfer leisteten 2017 über 210 ehrenamtliche Stunden. Bei zwei Blutspendeterminen konnten 423 Blutkonserven gewonnen werden.

Mit großem Einsatz wurden auch zwei Altkleidersammlungen durchgeführt. Bei einem Wohnhausbrand in Gossenzugen musste die ganze Bereitschaft ausrücken. Mehrere Fasnetsdienste, Einsätze bei Fest- und Sportveranstaltungen und auch kirchliche Veranstaltungen wurden teilweise in Zusammenarbeit mit benachbarten DRK-Gruppen bedient.

Aus- und Fortbildungen bekommen eine immer wichtigere Bedeutung für die Rot Kreuzler. Auch bei der Katastrophenschutzübung „Heißer Süden“ im Naturpark Schönbuch konnten die Älbler wertvolle Erfahrungen sammeln. Die Bereitschaftsleitung nahm auch so oft wie möglich an Sitzung in Pfullingen teil. Ein dickes Lob erhielten die Stellvertreter Eva Wüstum und Simon Schien, die das Leitungsteam unterstützen. .

Eva Wüstum schilderte die Aufgaben der sieben Helfer vor Ort (HvO) in der Bereitschaft bei insgesamt 41 Einsätzen. Mit ihrer guten Ortskenntnis konnten die Männer und Frauen jeweils schnelle Hilfe leisten bei oft schwierigen Einsätzen, zum Beispiel bei Apathie, Krampfanfall, Sportunfall, Atemnot, Schlaganfall und Herzinfarkt. Es bestehen gute Chancen, dass die Zahl der Helfer vor Ort weiter erhöht werden kann.

Insgesamt 31 Jugendliche erfahren seit zwei Jahren eine umfassende Einführung in die vielfältige Arbeit der Ersten Hilfe. Mit großem Interesse und Engagement sind sie dabei, das Rüstzeug für die künftigen Helfertätigkeiten zu lernen. Die Jugendrotkreuzleiter Phillip Caspar und Nicole Tress, unterstützt durch Deborah, Manu und Lothar, leisten hier erfolgreiche Arbeit. Phillip Caspar bescheinigte „ein mega-ereignisreiches Jahr“ mit einer 24-Stunden-Übung als „absolutem Highlight“. Ob interessante Ausbildungseinheiten, Kinobesuch, Fahrt zur Ausstellung „Körperwelten“ oder das Sezieren einer Lammlunge – die Jugendlichen sind immer konzentriert dabei.

Nach der Überwindung einiger bürokratischer Hindernisse wird jetzt „Essen auf Rädern“ als aktive DRK-Bereitschaft geführt, ist gemeinnützig anerkannt und mit einem Freistellungsbescheid des Finanzamts versehen. 22 Mitarbeiter sind an 365 Tagen wechselnd im Einsatz.

Bettina Hepp verlas den Kassenbericht. Die Kassenprüfer bescheinigten einwandfreie Kassenführung, Vorstandsmitglieder und Kassenverantwortlichen wurden einstimmig entlastet.

Bei den anstehenden Wahlen wurden die Bereitschaftsleiter Lothar Schwendele, Simon Schien (Stellvertreter) und Eva Wüstim (Frauen) ebenso im Amt bestätigt wie alle anderen Vorstandsmitgliedern, Beisitzern und Kassenprüfer.

Bruno Auchtert sprach, auch im Namen von Bürgermeister Matthias Henne, allen Aktiven Dank und Anerkennung aus. Und Markus Ott, Gesamtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Zwiefalten bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und das stets „reibungslose Zusammenleben“.

Für 15 Jahre treue Mitgliedschaft und erfolgreiche Arbeit in der Jugend- beziehunsgweise Bereitschaftsleitung wurden mit einer Urkunde und einer Auszeichnungsspange geehrt: Nicole Tress, Phillip Caspar und Simon Schien.