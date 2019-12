Gut 100 Interessierte fanden am Dienstagabend den Weg in die Münsinger Zehntscheuer, um von Landwirtschaftsminister Peter Hauk Hintergründe über den Kompromiss zwischen den Initiatoren des „Volksbegehren Artenschutz“ und der Landesregierung zu erfahren. Die dort formulierten Forderungen und Vorgaben hatten sich letztlich auch aus der Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann als nicht praktikabel herausgestellt. Daher hatte die grün-schwarze Regierung in einem Dialog mit den Initiatoren, zwei Berufsimkern, und Verbänden einen Kompromiss aufgestellt und diesen als „Weiterentwicklung“ zum Gesetzentwurf „Rettet die Bienen“ als „Eckpunktepapier“ festgehalten.

„Der Insekten- und Artenschutz ist zu einem zentralen gesellschaftlichen Thema geworden“, sagte der Kreisbauernverbandsvorsitzende Gebhard Aierstock eingangs. Nach dem Volksbegehren in Bayern sei nun auch in Baden-Württemberg ein solches auf den Weg gebracht worden. Auf europäischer Ebene habe Ursula von der Leyen im Rahmen des „Green Deal“ unter anderem eine 50-prozentige Reduzierung der Pflanzenschutzmittel auf die Agenda gesetzt. Im Unterschied zum bayerischen Weg habe der hiesige Landesbauernverband nicht die Konfrontation gesucht, sondern sich das Ziel gesetzt, zu zeigen, was die Landwirte für Insektenschutz und Biodiversität tun. Das Spektrum reicht von den Blührandstreifen über die extensive Bewirtschaftung von Grünland bis hin zu den im FAKT-Programm des Landes geförderten Maßnahmen. „Dennoch hat ein Forschungsprojekt in den Biodiversitätsexploratorien auch auf der Alb einen Rückgang der Insekten auf Ackerflächen von 70 und im Wald von 40 Prozent nachgewiesen“, rief Aierstock in Erinnerung. Das stimme nachdenklich und führe zur Frage nach den Ursachen. Die Suche nach Antworten müsse jedoch mit der wirtschaftlichen Existenzfähigkeit der Landwirte verknüpft werden, betonte Aierstock und verwies auch auf die neue Initiative „Land schafft Verbindung“, die derzeit sehr aktiv und viel unterwegs sei.

Verantwortlich sind alle, nicht nur die Landwirte

Landwirtschaftsminister Hauk griff zunächst die Frage nach „der Schuld“ am Insektensterben auf. „Es gibt keinen Wissenschaftler, der nachgewiesen hat, dass es die Landwirte sind“, betonte er. Im Gegenteil, so Hauk, die Tatsache, dass auch in Baden-Württemberg Zahl und Vielfalt der Arten bei Insekten zurückgehe, obwohl hier ganz anders produziert werde wie beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, zeige, „dass es nicht die Landwirte sein können sondern es andere Ursachen geben muss“. Zudem seien Landwirte bereit, mehr für die Artenvielfalt zu leisten. „Aber wenn die Gesellschaft das will, muss sie es honorieren“. Mit Blick auf das Volksbegehren betonte Hauk, dass die Vorgaben unumstößlich seien. Damit könnten im Unterschied zu herkömmlichen Gesetzgebungsverfahren keine Änderungen aufgenommen werden.

Die Kritik an den im Volksbegehren formulierten Vorgaben bezog sich vor allem auf das Verbot von Pflanzenschutzmitteln in allen Schutzgebieten und den Ausbau der Biolandwirtschaft bis zu einem Anteil von 30 Prozent in den nächsten zehn Jahren. „Das würde den Markt überschwemmen und die Preise kaputt machen.“ Auch der Kompromissvorschlag sieht einen Ausbau der biologisch bewirtschafteten Flächen auf 30 bis 40 Prozent im kommenden Jahrzehnt vor, doch dies soll von einer verstärkten Beratung und der Ankurbelung der Nachfrage durch verbessertes Marketing flankiert werden. Landeseigene Flächen sollen vorrangig biologisch bewirtschaftet werden. Der Biotopverbund wird verpflichtend, auf zehn Prozent aller landwirtschaftlichen Flächen sollen FAKT-Maßnahmen umgesetzt werden, um Lebens- und Rückzugsräume für Pflanzen und Tiere zu schaffen.

In den Schutzgebieten dürfen Pflanzenschutzmittel auf intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen künftig nur nach den Regeln des integrierten Pflanzenschutzes eingesetzt werden. Unterm Strich soll der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln um 40 bis 50 Prozent in der Gesamtmenge und nicht in jedem Betrieb reduziert werden. „Wir richten zudem Referenzbetriebe ein, um zu zeigen, was machbar ist“, betonte Hauk. Letztlich gehe es darum, die Wissenschaft einzubinden, um die gesteckten Ziele auf der Basis verlässlicher Fakten zu erreichen – so wie dies auch von den Akteuren bei der Initiative „Land schafft Verbindung“ gefordert worden sei. Ein weiteres Ziel ist der Erhalt der Streuobstwiesen. Dafür gibt es Fördermittelmittel, die bei einem gesetzlichen Schutz, wie im Volksbegehren vorgesehen, unzulässig sind.

Darüber hinaus ist beabsichtigt, Schottergärten zu verbieten, die Kommunen dazu zu verpflichten, auf 20 Prozent der Grünflächen Blühpflanzen zu säen und öffentliche Gebäude zwischen 22 und 6 Uhr nicht mehr anzustrahlen. „Es muss deutlich werden, dass wir die ganze Gesellschaft beteiligen und nicht nur Landwirte“, unterstrich Hauk. In der Diskussion standen Fragen zu vielen Details und Kritik im Raum – aber ein Minister kann vieles eben auch nicht ändern. „In einer Demokratie sind die jeweiligen Mehrheiten entscheidend“.