Eine „Digitale Dunkelkammer“ findet am Sonntag, 11. Oktober, von 13 bis 18 Uhr im Biosphärenzentrum Schwäbische Alb statt. Um was geht es? Auf Instagram und in anderen sozialen Netzwerken werden sie vielfach angeschaut und geliked: Naturfotos, bei denen das Besondere durch die digitale Bildbearbeitung „herausgekitzelt“ wurde. Doch wie lassen sich die eigenen Fotos bearbeiten? Neben Übungen zu Tiefe, Bildausschnitt und ähnlichem werden Belichtungsreihen zu kontrastreichen Bildern zusammengeführt.

Die Teilnahme kostet 96 Euro und ist auf wenige Plätze begrenzt. So kann Profi-Fotograf Markus Geiselhart auf alle Teilnehmenden eingehen. Wenn möglich, sollte eigenes digitales Bildmaterial im RAW-Format und ein Laptop mitgebracht werden. Eine Anmeldung ist bis 9. Oktober 2020 erforderlich im Biosphärenzentrum Schwäbische Alb unter Telefon (0 73 81) 93 29 38 31.

Zusatzinformation: Das Biosphärenzentrum Schwäbische Alb hat ein Hygienekonzept erarbeitet, das es ermöglicht, Veranstaltungen während der Corona-Pandemie durchzuführen. Den Anweisungen am Eingang des Biosphärenzentrums sind Folge zu leisten. Interessierte, die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen und seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen, können an den Veranstaltungen nicht teilnehmen. Eine Teilnahme an den Veranstaltungen ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Die Daten der Teilnehmenden werden zur Nachverfolgung möglicher Infektionen erhoben und nach vier Wochen gelöscht.