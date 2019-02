Kohlstetten Die Zeit von Tausch und „fringsen“

Kohlstetten / Sabine Herder

Es gab Menschen, die im Hungerwinter 1946/47 ihr sprichwörtlich „letztes Hemd“ für etwas zu essen eintauschten. Oder solche, die sich Essbares einfach so „besorgten“: Sie gingen „fringsen“. Das Wort, welches sich lange im Sprachgebrauch hielt, steht für den Diebstahl aus Not und geht zurück auf den Kölner Erzbischof Josef Kardinal Frings. In seiner Predigt am eiskalten Silvesterabend legalisierte er quasi das Stehlen: „Wir leben in Zeiten, da in der Not auch der einzelne das wird nehmen dürfen, was er zur Erhaltung seines Lebens und seiner Gesundheit notwendig hat, wenn er es auf andere Weise, durch seine Arbeit oder durch Bitten nicht erlangen kann.“

Der Schriftsteller und Drehbuchautor Alexander Häusser hat diese Zeit in Buch und Film unter die Lupe genommen. „Hungerwinter – Deutschlands humanitäre Katastrophe 1946/47“ ist das Begleitbuch zum ARD-Doku-Drama Hungerwinter. Buch und Film beleuchten ein ebenso erschütterndes wie oft verschwiegenes Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte: Im Hungerwinter 1946/47 starben Hunderttausende an den Folgen von Unterernährung und Kälte. Sechs Zeitzeugen und ihre Schicksale geben darüber Aufschluss.

Irgendwie rückt der Abend in Kohlstetten mit dem in Reutlingen geborenen Alexander Häusser das Leben ein wenig zurecht und stellt die Überflussgesellschaft in ein grelles Licht. Die ersten Filmszenen flimmern über die Leinwand, die ersten Worte der Zeitzeugen dringen ans Ohr, und mancher Besucher schluckt: „Ich habe erfahren, dass Hunger und auch Kälte Schmerzen verursacht. Innere Schmerzen. Seelische, körperliche Schmerzen“, sagt einer, der überlebt hat. Im Hungerwinter 1946/47 starben mehrere hunderttausend Menschen an Unterernährung, Erfrierung und Epidemien, weiß das Buch von Häusser.

Kurz beschreibt er die damalige Situation in Deutschland: „Der erste Friedenswinter kam in ein Land, in dem tiefe Depression herrschte.“ Der Krieg war verloren, die Opfer umsonst, die Schuld kollektiv: Deutschland hatte die Welt an den Rand der Apokalypse gestoßen. Auch die Besatzer wissen nicht, wie sie die Deutschen durch den nächsten Winter bringen sollen. Die Versorgungslage ist schlecht, nicht einmal das Nötigste kann beschafft werden. Lebensmittelkarten werden zur Kostbarkeit, denn ohne sie gibt‘s nichts – außer verhungern!

Als dann schon im November die erste Kältewelle über Deutschland hereinbricht, gefolgt von zwei weiteren im Dezember und Januar, überleben viele der bereits durch Unterernährung geschwächten Menschen die gnadenlose Kälte nicht. 1946/47 war der kälteste Winter des Jahrhunderts.

Tauschen und hamstern waren jetzt an der Tagesordnung, Schulspeisungen und Care-Paket ein Tropfen auf den heißen Stein. Gartentore wurden zu Feuerholz, Medikamente zu Mangelware. Die Kälte ging vorüber, der Hunger blieb: Ein „Glutsommer“ mit Dürreperiode brachte die Nahrungsmittelversorgung auf einen neuen Tiefpunkt.

Was aus dieser Zeit blieb, ist vor allem „Sprachlosigkeit“, meint Häussler. In den Familien wurde nicht oder kaum darüber gesprochen, auch später nicht, bedauert der Autor. Manche für nachfolgende Generationen unverständlichen Konsumgewohnheiten zeugen heute noch vom Trauma: Der Teller wird leergegessen, es darf nichts verkommen!

Häussler begrüßt es aber, dass viele Dokumentationen und eine „neue Art der Geschichtsauffassung“ inzwischen eine Aufarbeitung möglich machen. Man soll „keine Tabus haben dürfen, das zu diskutieren“, betonte er in Kohlstetten und zeigte sich hoch erfreut über die vielen Besucher und deren rege Beteiligung. Angesichts mancher politischen Tendenzen im Land echauffiert sich der sympathische Wahlhamburger noch im Nachhinein und erntete mit seinem Schlusssatz viel Applaus: „Man darf unter keinen Umständen diese Zeit als ‚Fliegenschiss der Geschichte‘ bezeichnen!“