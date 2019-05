Uns schickt der Himmel“: Unter diesem schönen Motto steht die 72 Stunden-Aktion im katholischen Dekanat Reutlingen-Zwiefalten, die vom 23. bis 26. Mai im ganzen Landkreis über die Bühne geht. „Wir wollen in 72 Stunden die Welt besser machen“, betont Juli Rentschler, Dekanatsjugendreferentin und Leiterin des Aktions-Koordinierungskreises. Wie soll das vor sich gehen? Ganz einfach: Jugendgruppen setzen innerhalb von drei Tagen ein soziales, interkulturelles oder ökologisches Projekt um, rücken mit ihrem Engagement Menschen in den Blick, die häufig vergessen oder verdrängt werden, also Menschen mit Behinderung, Wohnungslose, Asylbewerber, Arbeitslose oder alte und einsame Personen. „Die Jugendlichen engagieren sich für diese Menschen und geben ihrem Glauben in den Projekten Hand und Fuß“, sagt die Dekanatsjugendreferentin. Und fügt hinzu: „Wir wollen nach außen zeigen, was uns unser Glaube bedeutet.“

