Geologie Die Wege werden weiter abgesichert

Heinz Thumm

Der uß dem Hölnstein gat, so heißt es 1497 in einer Urkunde über die aus der Höhle herausfließende Aach, gleichzeitig ist dies die früheste urkundliche Erwähnung der Wimsener Höhle. 1910 hat der Topograph Haug den vorderen Teil der Höhle vermessen und kartiert und einen ersten Höhlenplan erstellt.

Mit einem Kahn ist die einzige wasserbefahrbare Höhle Deutschlands ab 1. April wieder bis auf 70 Meter befahrbar. Im danach folgenden Teil befinden sich viele vollständig mit Wasser gefüllte Bereiche, sogenannte „Siphons“.

Bei einer Entfernung von 600 Metern vom Höhleneingang liegt zum Beispiel der „St. André-Schacht“, der bis auf knapp 60 Meter Tiefe hinab und später wieder die selbe Entfernung hinaufgetaucht werden muss.

Neue Gänge entdeckt

Die Herausforderungen für die Taucher sind dabei riesengroß. Druckausgleich und die sich verändernde Zusammensetzung des Sauerstoffs erschweren die Tauchgänge. Bei etwa 900 Meter Länge stockte ein paar Jahre lang die Suche nach dem weiteren Verlauf der Höhle, es gab offenbar einfach kein Weiterkommen mehr. Im vergangenen Jahr hat nun der passionierten Höhlentaucher Salvatore Busche den Durchbruch geschafft und mehrere neue Gänge mit bis zu 200 Meter Länge entdeckt. Am Schluss dieser Strecke liegt der „Wimsener See“.

Im Forschungslager am Wochenende wurden nun von 20 Höhlentauchern der Höhlenforschungsgruppe Ostalb-Kirchheim und befreundeten Vereinen mühsam an vielen Wege im Trockenteil die Begehbarkeit verbessert und auch Absicherungen angebracht.

Für die Höhlentaucher ist es immer wieder extrem schwer, die Sauerstoffflaschen und weiteres Material zu den einzelnen Kontrollpunkten zu bringen.

Die Ausstattung pro Taucher beträgt mindestens zwei Mal 20 Liter und zwei Mal sieben Liter Sauerstoffflaschen, jede leere Flasche wiegt 22 Kilogramm. Weil sich aber Trockenteile und zu durchtauchende Bereiche abwechseln, muss alles Material in immer schwierigem Unterfangen vielfach transportiert werden.

Mit dem jetzigen Einsatz wurde die Grundlage gelegt und ein neues Projekt belebt, um in nächster Zeit weitere Erforschungen vornehmen zu können. Gleichzeitig wurden für die Dokumentation und filmmäßige Erfassung die Weichen gestellt. Im Laufe des Jahres soll in einer Präsentation in Wimsen die filmerische Dokumentation der jüngsten Forschungen vorgestellt werden.

Daniel Tress, der die Höhlenforschungsgruppe kräftig unterstützt und auch selbst schon Tauchgänge in der Höhle hinter sich hat, freut sich bereits heute auf dieses Ereignis. Oliver Schöll, der bereits erste eindrucksvolle Aufnahmen im Kasten hat, spricht von einer sensationellen Dokumentation.

Bei allen Tauchgängen ist es für die Höhentaucher auch ein Ziel, alle wassererfüllten Hohlräume zu erforschen und eine wissenschaftliche Dokumentation zu liefern. Mit Spannung werden die weiteren Schritte beobachtet. Zur Absicherung wird für eventuell interessierte Hobbytaucher eine klare Aussage gemacht: Höhlenforschung ist eine anspruchsvolle Aufgabe für erfahrene Profitaucher. Allein ihnen ist die Begehung der hinteren Höhlenteile in der Wimsener Höhle vorbehalten.