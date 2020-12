Zuletzt machte der hohe Inzidenzwert der Gemeinde Hohenstein Schlagzeilen. Doch wie viele Menschen sind aktuell in den Gemeinden überhaupt erkrankt? Erstmals beantwortete das Landratsamt Reutlingen nun diese Frage in seiner aktuellen Lagemeldung. Im Einzugsgebiet des ALB BOTE hat demnach die Stadt Münsingen derzeit die meisten aktiven Fälle: 68 Personen sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert. Zum Vergleich: Genesen sind in Münsingen bereits 334 Personen, 5 Personen sind an und mit dem Coronavirus verstorben. Die Stadt Trochtelfingen hat derzeit 37 aktive Fälle, genesen sind dort 133 Personen, es gab zudem fünf Todesfälle. In Engstingen sind derzeit 26 Personen erkrankt, 100 Menschen sind bereits von einer Infektion mit dem Coronavirus genesen, in der Albgemeinde gab es noch keinen Todesfall. 18 „aktive Fälle“, so das Landratsamt, gibt es in Hohenstein, zwölf aktuell Infizierte gibt es in Sonnenbühl.

Die weiteren aktuellen Fallzahlen: Zwiefalten (6 aktuell Erkrankte), Pfronstetten (5), Mehrstetten (4), Hayingen (3) und Gomadingen (1). In jeder Gemeinde im Landkreis gibt es derzeit aktuell infizierte Personen. In der gesamten Pandemie gab es im Landkreis bisher 6462 bestätigte Corona-Fälle und 126 Tote.