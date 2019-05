Themen in diesem Artikel Europawahl

Die Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden Württemberg (KZV) wirbt im Vorfeld der Europawahl für die Vereinfachung von Verfahren und Prozessen in Arzt- und Zahnarztpraxen. Diese und weitere Forderungen und Wünsche brachte die KZV-Vorsitzende Dr. Ute Maier am Donnerstag im Rahmen eines Praxisbesuchs beim Münsinger Zahnarzt Dr. Gerald Jäger dem FDP-Europakandidaten Andreas Glück nahe. Dieser erklärte eingangs des Gesprächs, dass er, für den Fall des Einzugs in das Europaparlament, für die Liberalen im Ausschuss für Gesundheit und Umwelt tätig sein werde.

Gerald Jäger führte die Besucher, zu denen auch Florian Wahl, ehemaliger SPD-Landtagskollege von Glück und heute Leiter der Stabsstelle Kommunikation und Politik bei der KZV gehörte, durch die Räume seiner Praxis, die er 2011 übernommen und komplett neu ausgestattet hatte. Die Tage dort sind freilich gezählt, wie er berichtete. Im Münsinger Industriegebiet in der Nähe des Stabilo-Marktes ist mit einem Neubau begonnen worden, der Ende nächsten Jahres bezogen werden soll. „Das jetzige Gebäude zu modernisieren wäre schwierig gewesen“, erklärte Jäger. Die Praxis eine ganze Zeitlang zu schließen oder in Containern zu arbeiten sei für ihn nicht in Frage gekommen.

