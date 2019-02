Engstingen Die Bürger haben das Wort

Engstingen / swp

Die Gemeinde möchte die künftige Entwicklung mit den Bürgerinnen und Bürgern, dem Gemeinderat und der Verwaltung planen und diskutieren.

Wie soll sich die Gemeinde in den kommenden Jahren entwickeln? Welche Ziele setzt sich die Gemeinde bei wichtigen Themen wie beispielsweise Wohnen und Freizeit, Gewerbe und Versorgung, Siedlungsentwicklung und Landschaftsbild, Bildung und Betreuung oder Mobilität und Verkehr? Mit welchen konkreten Schritten sollen diese Ziele erreicht werden?

Dazu findet die Auftaktveranstaltung zur Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzepts am Mittwoch, 13. März, um 19 Uhr in der Festhalle der Freien Waldorfschule auf der Alb in Großengstingen statt.

Im Ergebnis soll ein Handlungsleitfaden für den kommunalpolitischen Alltag entstehen, der Perspektiven und Ziele der künftigen Gemeindeentwicklung benennt sowie Umsetzungsoptionen aufzeigt.

Bei der Erarbeitung des Gemeindeentwicklungskonzepts sind daher besonders Anregungen und Ideen aus der Bürgerschaft gefragt, sagt Bürgermeister Mario Storz.

Die Bürger haben die Möglichkeit, sich im Rahmen einer Befragung und einer Bürgerwerkstatt aktiv in den Prozess einzubringen. Scheinbar abstrakte Themen wie demografische Entwicklung oder Strukturwandel werden dadurch konkret erfahrbar und gestaltbar, führt Storz weiter aus. Wie das Gemeindeentwicklungskonzept in gemeinsamer Arbeit entstehen soll, soll zusammen mit den Mitarbeitern der STEG Stadtentwicklung aus Stuttgart vorgestellt werden.