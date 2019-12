Harmonie durch und durch. So lässt sich die diesjährige „Coming home for christmas“-Party, der Eine-Welt-Initiative Münsingen, die zum 13. Mal am Samstag vor Weihnachten stattfand, beschreiben. Kein Wunder, waren doch alle drei Bands, die für umme auftraten, um eine Flüchtlings-Wiederansied...