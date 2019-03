Münsingen Die anfängliche Scheu ist im Nu weggeblasen

Münsingen / Von Sabine Zeller-Rauscher

Hier fliegen gleich, die Löcher aus dem Käse, denn nun geht sie los unsere Polonäse…, wohl kaum ein anderer Hit hätte zum Kinderfaschingsauftakt besser gepasst, als der alte Faschingsklassiker von Gottlieb Wendehals. Ruck zuck schlängelten sich die gastgebenden Hungerberghexen mit Polizisten, Feuerwehrmännern, Prinzessinnen, Pipis, Punker, Tiger… und Spidermans, in einer langen Polonaise durch die Tischreihen in der Münsinger Alenberghalle.

Anfängliche Scheu war bei den meisten so ruck zuck wie weggeblasen. Flinke Finger waren dann beim Bonbonfangen gefragt und flinke Beine beim Luftballonspiel. Taktgefühl in den Hüften hingegen beim Macarena-Tanz, der von Moderator Ralf Leichtle einiges abverlangte. „Hey Macarena“.

Routiniert, als hätten sie noch nie im Leben etwas anderes gemacht, präsentierte sich der Sprunghexennachwuchs der Hungerberghexen mit wagemutigen Narrensamenpyramiden oder als Balletttänzer im schrillen Tüll-TuTu. Einmal mehr verstanden es die Hungerberghexen ordentlich Stimmung in die Halle zu zaubern. Genauso wie es sich kleine Faschingskinder wünschen.

Schlag auf Schlag boten die Hexen einen Programmpunkt nach dem anderen, so dass nie – wie es sich an der Fasnet eben gehört – Langeweile aufkam.

Jüngste Hästrägerin war übrigens Hexe Beyla, die im wahren Leben Lucy heißt und auf den Tag genau elf Monate alt war. Heuer verfolgte die Kleine das Spektakel noch überwiegend auf dem Arm ihres Papas, wobei schon jetzt feststehen dürfte, dass sie im nächsten Jahr dann mit Vollgas am Start sein wird, nachdem Papa, Mama, Opa und Tante hochgradig mit dem Hungerberghexenvirus infiziert sind.

Immer Spiderman

„Einmal Spiderman, immer Spiderman“, hat sich der sechsjährige Eric zum Fasnetsziel gesetzt, nachdem er sich im letzten Jahr, wie auch heuer, als die US-amerikanische Comic-Actionfigur verkleidete.

Von der Zeichentrickfilmserie Robin Hood hingegen ließ sich der kleine Noah (3) bei seiner Kostümauswahl inspirieren, während sein Bruder Leon (6) seine Inspiration in der Serie „Pederson und Findus“ sah, wobei er sich als Findus verkleidete, weil „der immer so schön frech ist“. Auch einige Mamas, Papas, Omas und Opas, zeigten durchaus Fantasie in ihrer Kostümauswahl, was ein einziger Blick durch die kunterbunten, vollbesetzten Reihen verriet.