Hayingen Der Spieß wird beim Sturm umgedreht

Hayingen / Maria Bloching

Nichts wird’s aus der freien Fasnetszeit für Hayingens Bürgermeister Kevin Dorner. Statt ihm den Rathausschlüssel abzunehmen, wurde er ihm zurückgebracht. Und das vor den Augen zahlreicher Besucher des Kinderumzugs, der sich schließlich auf dem Marktplatz versammelte und ein wunderschönes Bild abgab.

So waren es nicht die Narren, die das Rathaus stürmten, um die Macht an sich zu reißen. Vielmehr musste der Schultes selbst den seit letztes Jahr mitregierenden Zunftmeister Daniel Knorr vom Amtssessel schubsen, hatte dieser den Schlüssel doch bis dato noch nicht zurückgegeben. Also mussten die Narren ein ganzes Jahr lang die Geschicke der Stadt Hayingen in die Hand nehmen: „Wir leisteten Beitrag bei der Sanierung der Schultoiletten und brachten den Breitbandausbau auf den Weg, wir rüsteten die Ortsbeleuchtung auf LED um und erstellten das Seniorenkonzept“, rechnete Knorr im Frack des Bürgermeisters vor, während dieser sich im Zunftmeisterhäs präsentierte. „Also Schultes, bitte nimm den Schlüssel zruck, liaber i auf dr Fasnet juck“, bat er eindringlich.

Dorner zeigte sich froh über einen solchen Zunftmeister und freute sich, nur bis Fasnetsdienstag das Zepter im Rathaus in die Hand nehmen zu müssen und dann den Schlüssel wieder abzugeben. Doch daraus wird wohl nichts. Denn er bekam einen riesigen Schlüssel auf den Rücken geschnallt als Erinnerung, künftig den Schlüssel von den Narren auch wieder zurückzufordern.

Den Besuchern des Kinderumzugs bot sich derweil vor dem Rathaus ein ungewohntes Bild: Nicht der Zunftrat, sondern Dorner selbst musste den Narrenbaum stellen. Zu Hilfe kamen ihm Bauhofmitarbeiter und Stadträte, die diese Aufgabe bravourös meisterten.