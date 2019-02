Ehestetten Der Narrensamen legt sich mächtig ins Zeug

Hayingen / Von Sabine Herder

Auffallend, wie viele junge und super engagierte Narrensamen beim Narrenball der Ehestetter Hecka-Schmecker dabei sind! Gut die Hälfte des Programms wurde am Samstag vom Nachwuchs gestaltet – mit spürbar viel Spaß an der Sache und großem Einsatz. Ob Tanzdarbietung oder Sketch, in Ehestetten hatten die Jungen Applaus und Lacher auf ihrer Seite. Das Publikum sparte nicht an begeistertem Beifall und vielen Zugabe-Rufen.

Obwohl die Ehestetter Narren am Samstag nicht ganz so viele Gäste zum ersten Ball begrüßen konnten (der zweite am kommenden Freitag ist bereits ausverkauft), war die Motivation der Akteurinnen und Akteure groß: Allen voran die Schalmeien unter der Leitung von Alexandra Strauss, die zur närrischen Begrüßung aufspielten, freuten sich über frischen Wind in ihrer Trommler-Sektion. Die war bereits in Auflösung begriffen, konnte aber mit Hilfe aus Zwiefalten neu gestärkt und formiert werden. Jetzt steht sie wieder gut da und glänzte auch zum Narrenball mit einem extra Auftritt. Das freute auch Zunftmeister Markus Hölz. „Leit, mir brauchat eich auf d‘r Stroß!“, ermutigte er die jungen Nachwuchs-Trommler der Schalmeien-Truppe.

Begafft, bewundert und bereits für die Zukunft verplant, präsentierten sich „die Drillinge“ – gerade erst das Licht der Welt erblickt und schon von Nachbarn und Verwandtschaft taxiert! Im Sketch der drei „Babys“ fehlte es nicht an närrisch gereimtem Humor und witzigen Pointen. Werden sie mal Polizist, Politiker oder Schreiner? Das weiß noch keiner! Auf jeden Fall aber werden sie Ehestetter Narren, beschlossen sie einhellig zum Schluss und zur Freude des Publikums.

Auch die typisch schwäbische „Flädlessupp“ wurde beim Ball für die Ehestetter Narren zum Thema – Tim und Marcel König wechselten dabei wie die geborenen Komiker als altes Ehepaar deftige Worte rund um‘s Essen – nicht immer appetitlich, aber immer witzig. „Vier Weiber auf der Suche“ hingegen hatten sich gerade dank Küchenmesser, gekappten Bremsleitungen und Zyankali ihrer Männer entledigt und sangen daher unisono „Wiedermal sind wir zu haben“. Wo‘s um Männer geht, ist natürlich auch das weibliche Figur-Problem nicht weit: Die „Geschwister Hofmann“ alias Lukas Knupfer und Sebastian Junger präsentierten sich als veritable Damen im Dirndl mit chicen, hochhackigen Schuhen und waren sich einig: Von der Wespentaille zur Hummelhüfte geht‘s ganz schnell. Und wenn man den Winterspeck endlich weg hat, kämpft man anschließend mit Frühlingsrollen.

Mit viel Charme und großem Einsatz überzeugten auch die vielen jungen Tänzerinnen und Tänzer. Sie begeisterten das Publikum als kleine „Piraten“, „The Cool Gang“, „Ehestetter Püppchen“ und als „Party Crew“ mit Hüftschwung, Hand-Claps, Hüpfen und Drehen zu fetziger Musik. Vor allem die Jüngsten machten ihre Sache in Begleitung von „Käpt‘n Jack Barrow“ richtig gut. Dass in all den Tanzgruppen auch Jungs mit dabei sind, zeichnet die Ehestetter Narren besonders aus.

Höhepunkte des Hecka-Schmecker Narrenballs waren zum Abschluss wie immer das „Dorfgeschehen“, gefolgt vom sexy frivolen Männerballett. Über verlorene Brotlaibe, missliche Tiefschnee-Allrad-Testfahrten, beim Einkaufen vergessene Weihnachtsgeschenke und andere Missgeschicke der Ehestetter konnten bei der lustigen Darbietung von Frank, Stefan und Markus Hölz als Pippi Langstrumpf, Herr Nilson und Prusseliese wahrscheinlich auch die Betroffenen mitlachen – wie im Mitsing-Refrain vorgeschlagen: „Drüber lachen ist besser als aufsteh‘n und geh‘n“.

Einen Extra-Applaus gab‘s zum Schluss für alle, die im Hintergrund zum Erfolg das 27. Ehestetter Narrenballs beigetragen haben: Choreographen, Ideengeber, Bühnen-Dekorateure, Küche, Technik und Bedienungen.