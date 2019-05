Ökologisch und preiswert heizen, dabei Ressourcen schonen und die CO² Bilanz im negativen Bereich halten, geht das? Was gesellschaftlich und politisch immer mehr an Interesse gewinnt, fand dieser Tage in Gomadingen eine ebenso außergewöhnliche wie spannende Umsetzung: Bei Familie Strobel in der Brunnenstraße 2 entstand der regional erste „Biomeiler“ – ein gutes Beispiel für rohstoffschonende und zugleich ökonomische Energieerzeugung.

Im Prinzip funktioniert ein „Bio-Meiler“ wie ein Komposthaufen: Die Biomasse im Kompost verrottet und setzt dabei Wärme frei. Normalerweise wird diese nach und nach an die Umgebung abgegeben. Im Biomeiler hingegen wird sie genutzt, um Wasser zu erwärmen. In seinem Inneren werden dazu Leitungen verlegt. Das Wasser, welches durch sie hindurchfließt, wird durch den mikrobiologischen Abbauprozess in dem Haufen genügend erhitzt, um es für Heizung oder Warmwasserbedarf zu nutzen. Der Biomeiler wird deshalb auch Kompost-Heizung genannt: Die Wärmeenergie entsteht durch die Verrottung von Biomasse.

