Konzert Der Mann hat den Blues

Münsingen / Sabine Graser-Kühnle

Wenn der Blues- und Boogie-Pianist Thomas Scheytt musiziert, dann pulsiert der ganze Saal im berauschenden Off-Beat und markanten Riffs.

In der Münsinger Konzertreihe der Gesellschaft der Musikfreunde wurde Thomas Scheytt vom Publikum umjubelt. Wenn Scheytt den Boogie zelebriert, dann hat das Sog-Charakter: Der mitreißende Rhythmus ostinativer Bassläufe vereint sich irgendwann mit dem eigenen Herzschlag, die melodischen Akkordfolgen und Riffs bahnen sich ihren Weg bis ins Blut.

Dabei spielt es keine Rolle, ob Scheytt die Boogie-Klassiker spielt, oder Eigenkompositionen auftischt, der schwäbische Pianist macht sich mit phantasievollen Improvisationen jede Musik zu eigen. Und dabei jagt er in fingerbrecherischem Tastenspiel mit schlafwandlerischer Sicherheit über die Klaviatur, reizt die 88 Tasten komplett aus.

Nicht minder ist er Herr über den Blues, den historischen Vorgänger des Boogies. Thomas Scheytt hat den Blues verinnerlicht, diese Melancholie, die selbst im flotten Tempo durchscheint.

Mit den typischen Trillern und Tremoli dehnt er manche Passagen wie Rubinati in eine kaum auszuhaltende Länge und es scheint, als koste er diese schier unerträgliche Süße aus ganzem Herzen aus.

Ja, am Sonntag lebte der Blues und pulste der Boogie. Die Zuhörer begegneten an diesem sommerlichen Abend beliebten Klassikern von Thomas Hersal, Albert Ammons, Ray Charles und Gus Edward. Es waren aber vor allem Scheytts eigene Kompositionen, die verzauberten.

So der „Walking Bass“, der den typischen schreitenden Basslauf in den Vordergrund stellt, oder „Morning Dance“, ein fast eleganter Boogie, dabei kontrastreich, der so richtig zum Tanzen einlädt. Spuren seiner Biografie finden sich in „Out of the dark“: In düster hallenden ostinativen Bassklängen spiegelt sich der einstige Orgelunterricht des Pfarrerssohnes, der ihm die Inspiration zu diesem Werk über den Sonnenaufgang gebracht habe. Trotz dieser Bach‘schen Anleihe zaubert Scheytt in das Stück sanfte Schattierungen, und mit leisen Tremoli geht am imaginären Horizont die Sonne auf.

In den Atem raubendem Tempo kommt sein eigener Boogie „Flying Fingers“ daher. Jubelnder Beifall brauste auf, kaum war der letzte Ton verklungen. Kein Halten kannte das Publikum mehr, als Scheytt für die Zugabe seine Nichte Fanny Bergmann auf die Bühne holte. „Sie spielt den Fifty Dollar Boogie fast besser als ich.“

Die zwei lieferten eine begeisternde Performance, vierhändig, die Hände über- und durcheinander verschränkt: jubelnder, kaum endender Applaus war der Lohn.