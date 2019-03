Was bringt zwei Studenten der Wirtschaftswissenschaften aus der Bodenseeregion dazu, ein Buch über den Klimaschutz zu schreiben? Das Erkennen über das Fehlen von Literatur für Laien war es – denn die beiden suchten selbst nach Antworten, ohne lange Fachbücher wälzen zu wollen. Sie forschten vergeblich nach einer Veröffentlichung mit kurzen Beiträgen und logischen Illustrationen, die die gewünschten Informationen kompakt auf den Punkt brachte. So kam es dazu, dass David Nelles und Christian Serrer selbst zu Autoren wurden.

Sie lasen und sammelten alles, was sie zum Thema fanden, kontaktierten mehr als hundert Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen und konnten diese als Berater gewinnen. Dass die Bevölkerung auf so ein Nachschlagewerke gewartet hat, zeigt der Erfolg: Ihr Buch startete im Dezember 2018 mit einer Auflage von 10 000 Stück, mittlerweile sind 75 000 der Bücher schon verkauft. Dass die beiden Autoren aus einem der Materie eigentlich fremden Studiengang kommen, hätte ohne die Vorabinformation wohl keiner bemerkt. Denn David Nelles und Christian Serrer, locker und gleich mit der Leserschaft per Du, führten höchst kompetent, detailliert und fachkundig durch ihr mit vielen Grafiken und Statistiken ausgestattetes Buch, erläuterten Fakten, stellten Zusammenhänge dar, klärten auf und machten mit so mancher Darstellung auch betroffen.

Sachlich und kompakt gingen sie auf klimatische Bedingungen ein, zeigten die mannigfachen möglichen Ursachen des Klimawandels auf, die Auswirkungen davon auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Landwirtschaft, Umwelt und Kryosphäre. Sie führten Wetter- und Klimaextreme an, stellten Ökosysteme vor , gingen auf mögliche gesundheitliche Auswirkungen ein.

So erschlossen sich komplexe globale Zusammenhänge, die Auswirkungen des Einen auf das Andere, das Ineinandergreifen der einzelnen Veränderungen und Extreme. Und im Lauf der 90-minütigen Lesung wurde auch der Beitrag des Menschen, seine Rolle als Mit- und Hauptverursacher deutlich: „Der Klimawandel ist keine Zukunftsmusik, sondern findet direkt vor unserer Haustür statt“, brachte es David Nelles auf den Punkt. Nach vielen negativen Aussagen wollten die beiden Autoren jedoch auch Ziele, Perspektiven und Chancen vorstellen: Sie erläuterten das Zwei-Grad-Ziel der internationalen Klimapolitik („das ist kein politisches Wunschkonzert, sondern wissenschaftlich begründet“), machten den Sinn des Ziels mittels Grafiken verständlich, und gingen der Frage nach, was jeder Einzelne dafür tun kann, seinen persönlichen CO²-Fußabdruck so klein wie möglich zu halten: „Nicht drauf warten, dass andere etwas tun, sondern selbst dran arbeiten“.

So könne jeder den Fleischkonsum einschränken und damit die mit der Produktion verbundenen Treibhausgase verringern, sich regional ernähren und einkaufen. Wechseln zum Ökostromanbieter wäre ebenfalls ein Beitrag, ebenso das Vermeiden von unnötigen Flugreisen. Keiner solle versuchen, alles von heute auf morgen umzustellen, sondern anfangen, herauszufinden, welchen Beitrag man selber leisten könne und diese Entscheidung dann nachhaltig in den Lebensstil integrieren: „So büßt man keine Lebensqualität ein, dann macht Klimaschutz Spaß und bedeutet nicht nur Verzicht“.

Und schlussendlich hatten die Studenten, die sich das Thema zur Herzenssache gemacht haben, einen wertvollen Tipp: „Vorleben motiviert und nimmt Menschen mit“.

Info Das Buch „Kleine Gase – Große Wirkung: Der Klimawandel“ ist wie folgt gekennzeichnet: ISBN:978-3-9819-6500-1, kostet 5 Euro und ist über den Handel oder unter www.klimawandel-buch.de zu beziehen.