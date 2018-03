Verkehr Der frühe Wintereinbruch machte Strich durch Rechnung

Münsingen / Reiner Frenz

Seit fast elf Monaten ist sie gesperrt, die Kreisstraße 6754 zwischen Apfelstetten und der Einmündung in die Bundesstraße 465 bei Oberheutal. Für etliche Anwohner ist seither ein beträchtlicher Umweg in Kauf zu nehmen. Baubeginn war im vergangenen Jahr am 2. Mai. Das voraussichtliche Ende der Bauarbeiten war vom Straßenbauamt auf Ende November geplant. Aus den erhofften sieben sind somit jetzt schon elf Monate geworden.

Das hat natürlich seine Gründe, wie Marcus Friedrich, Bauleiter beim Straßenbauamt, im Gespräch mit unserer Zeitung bestätigt. Vor allem der frühe Wintereinbruch machte den Planern einen dicken Strich durch die Rechnung: „Wir hatten keine andere Wahl, als die Baustelle in das nächste Jahr hinein zu verlängern“, betont Friedrich. „Wir wollten kein Risiko eingehen und entschieden uns zu pausieren.“ Das hätte man sicher auf einer viel befahrenen Straße anders entschieden, räumt der Bauleiter ein.

Hinzu kamen zusätzliche Arbeiten, die zunächst nicht vorgesehen waren. So wurden Datenkabel herunter ins Oberheutal verlegt, wofür ein zusätzlicher Graben herunterzuziehen war.

Die Böschung am Straßenrand wurde neu angelegt, konnte vor der Baustellen-Pause nicht mehr mit den nötigen Leitplanken versehen werden. Schon allein aus Haftungsgründen wurde die Straße deshalb über den Winter nicht vorübergehend freigegeben. „Wer dennoch durchgefahren ist, hat das auf eigenes Risiko getan“, so Friedrich.

Der Winter geht so langsam zu Ende, auch wenn er sich heuer hartnäckig gezeigt hat. Damit werden die Arbeiten demnächst wieder aufgenommen. Es sind noch letzte Fräsarbeiten an den Anschlüssen zu tätigen und vor allem muss jetzt noch der Feinbelag aufgetragen werden. Vier Zentimeter dick wird die Verschleißschicht sein, und es gibt einen ganz klaren Grenzwert: „Unter 5 Grad Lufttemperatur geht es nicht“, sagt der Bauleiter. Nach Ostern hofft er, dass die Temperaturen steigen und der Asphalt aufgebracht werden kann. Insgesamt sind es noch etwa vier Wochen an Arbeit, die vor den Mitarbeitern der Inzigkofener Firma Storz liegen, so dass Friedrich mit der offiziellen Freigabe der Kreisstraße Ende April oder Anfang Mai rechnet.

Von der Kostenseite her sei alles im grünen Bereich: „Wir halten die Vorgaben im Großen und Ganzen ein“, zeigt sich der Bauleiter zufrieden.

Der Ausbau der Kreisstraße war übrigens seinerzeit im Kreistag nicht unumstritten. Bei der Abstimmung gab es sieben Gegenstimmen. So hatte in der Diskussion Cindy Homberg von den Grünen von einer „sehr teuren Abkürzung von Apfelstetten zur Bundesstraße“ gesprochen. Bürgermeister Mike Münzing hingegen hatte daran erinnert, dass man am Ende nur noch die urbanen Räume erschließen würde, wenn man nur noch auf das Verkehrsaufkommen schauen würde.