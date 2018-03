Jägervereinigung Münsingen Der Erreger steht noch vor den Toren

Münsingen / Heike Feuchter

Noch ist sie nicht da, bewegt aber heftig die Gemüter, geistert durch Gespräche und Medien, beunruhigt Bevölkerung, Landwirte und Jägerschaft: die „Afrikanische Schweinepest“, kurz ASP genannt.

Die Virusinfektion, die nur Schweine betrifft, sodass weder der Mensch noch andere Haus- und Wildtiere in Gefahr sind, sorgt trotz diesem Wissen für Unruhe. Kreisjägermeister Martin Balz als auch Grußwortredner nahmen bei der Hauptversammlung die Gelegenheit wahr, ihre Kenntnisse und Ansichten über den Umgang mit dem Virus mitzuteilen.

Der Vormarsch der ASP Richtung Westen sorge bereits vor Eintreffen des ersten Falls in der BRD für Verunsicherung bei den Verbrauchern äußerte sich Martin Balz. Jägerinnen und Jäger seien dazu angehalten, die Schwarzwildstrecke deutlich zu steigern. Eine Forderung, die die enormen Einsätze zur Erzielung der bisherigen Strecke teilweise missachte.

Wichtig ist ihm im Hinblick auf die Vermarktung die Information an die Bevölkerung: „Der Verzehr von Fleisch von Wildschweinen ist weiterhin unbedenklich“. Sollte ein Freizeitsportler oder Spaziergänger jedoch auf der freien Fläche ein totes Tier auffinden, sollte dies präventiv dem Kreisveterinäramt zur Abklärung gemeldet werden.

Die Bejagung des Schwarzwilds stellte auch Sebastian Ritter vom Amt für Recht, Ordnung und Verkehr am Landratsamt als wichtige Aufgabe der Jäger dar. In sein Grußwort ließ er Informationen über vereinfachte Jagd durch technische Hilfsmittel und weitere neue Regelungen einfließen. „Wenn die ASP kommt ist nicht das Schwein schuld, sondern der Mensch“, erläuterte Bezirksjägermeister Peter Lutz im Grußwort und wies auf Einschleppgefahren wie Lkw-Verkehr oder kontaminierte Speisen von Reisenden hin. Der Jäger sei nicht verantwortlich, sondern leiste seinen Beitrag flächendeckend im Wald und liefere wertvolle Informationen. Als ein spannendes Thema, das Landwirte und Jäger gleichermaßen beschäftige, bezeichnete Gebhard Aierstock vom Kreisbauernverband die ASP. Eine effiziente Schwarzwildbejagung begrüßte er hinsichtlich der Gefahr für Haus- und Wildschweinbestände und die damit drohenden wirtschaftlichen Einbußen.

Fundierte Fachinformationen lieferte das Referat von Dr. Thomas Buckenmaier, leitender Veterinär am Landratsamt. Er informierte, differenzierte, räumte Mythen aus. Mit der Aussage „ASP ante portas“ wies er die Seuche dahin, wo sie derzeit noch ist: Im Kommen, vor den Toren. Er stellte den Erreger vor, an dessen komplexer Oberfläche sich das Immunsystem der Schweine „die Zähne ausbeiße“, ging auf die lange Überlebensdauer der Viren in Boden und Umwelt ein und zeigte die Luftsprünge im Verbreitungsverlauf über die baltischen Staaten bis Polen und Tschechien auf. Eingehend äußerte er sich zur „Wurstbrottheorie“, die die Verbreitung des Virus in mitgebrachten und weggeworfenen Lebensmitteln zu erklären versucht. Aber: „Nicht jede Salami ist infiziert“. Das verarbeitete Fleisch muss infiziert gewesen sein, muss dann wiederum von einem Schwein gefunden und gefressen werden, denn auf alle weiteren Tiere greife das Virus nicht über.

Auch über direkten Kontakt mit einem infizierten Tier kann Übertragung stattfinden: „Es müssen also einige Zufälle im Spiel sein, damit der Erreger bei uns ankommt“. Dennoch gelte es vorbereitet zu sein.

Ausführlich schilderte er Maßnahmen beim Eintreffen des Erregers in der BRD, berichtete über Sperrgebiete mit Kern- und Pufferzonen, über Anzeichen und Verläufe und wusste um erhebliche wirtschaftliche Schäden bei Einrichtung eines Sperrgebietes. Umso mehr sieht er eine intensive Bejagung als sinnvoll an, „denn bei unserer derzeitigen Populationsdichte besteht beim Eintreffen eine größere Gefahr als in weniger dicht besiedelten Räumen“.

Im weiteren Verlauf der von den Jagdhornbläsern musikalisch umrahmten Versammlung wurden verdiente Mitglieder ausgezeichnet (siehe unten), Informationen ausgetauscht und die Geselligkeit gepflegt.