Er ist 6,2 Kilometer lang, hat viele Aussichtspunkte, einen Serpentinenpfad. Eine Burg und eine Ruine liegen ebenfalls auf der Strecke: Der Premiumwanderweg „hochgeswiggert“ ist jetzt auch zertifiziert. Außerdem ist die Tour gemeindeübergreifend: Der Startpunkt am Heiligental-Parkplatz liegt auf Münsinger Gemarkung, ein Ziel, die Derneck, gehört zu Hayingen.

Und, das ist Bürgermeister Mike Münzing und Tourismuschef Hans-Peter Engelhart ganz wichtig – er führt durchs Lautertal. Die Lauter wurde erst kürzlich zum Naturwunder 2019 gewählt, ist damit Deutschlands schönster Fluss (wir haben berichtet). Natürlich ist die Route, die man in dreieinhalb Stunden bewältigen kann, beschildert, Tafeln informieren darüber, was so alles am Wegesrand noch interessant ist.

Außerdem erfährt der Wanderer dort auch, was sich hinter „Swigger“ verbirgt: Swigger war der Vorname des IV. Herrschers von Gundelfingen im 12. Jahrhundert.

Mit drei weiteren Routen sind die Münsinger im Premiumsegment der Biosphäre dabei: „hochgehütet“ führt über den Beutenlay, „hochgebürzelt“ und „hochgegrenzt“ durchs ausgezeichnete Lautertal.

Übrigens: Druckfrisch liegt jetzt ein kleines Heftchen im Taschenformat vor, in dem die vier „Hochgehberg“-Touren, die auf Münsinger Gebiet liegen, beschrieben sind. Dazu kommen noch sechs weitere Vorschläge, alle unter dem Motto „Die 10 schönsten Wanderungen“. Die Broschüre gibt es unter anderem bei der Touristinfo Münsingen.



Info Insgesamt 21 „Hochgehberge“ – Gesamtlänge rund 170 Kilometer – soll es im Bisophärengebiet Schwäbische Alb geben. Acht sind bereits als Premium-Wanderwege beziehungsweise -Spazierwanderwege zertifiziert, und zwar vom deutschen Wanderinstitut.

