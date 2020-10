Der Dekanatsrat des Dekanats Reutlingen-Zwiefalten hat sich neu zusammengesetzt und seine Arbeit aufgenommen. Dieser Tage kamen scheidende und neugewählte Vertretungen der Kirchengemeinden, Verbände und Einrichtungen zu einer musikalischen Abendandacht zusammen. Dekan Hermann Friedl und Dekanatskirchenmusiker Martin Neu begrüßten die Anwesenden mit Impulsen und einer Orgelimprovisation zu „Magnificat quinti toni“ des französischen Komponisten Jean Titelouze ( 1563-1633).In seiner Eröffnungsrede sprach der Dekan den gewählten Mitgliedern und Vertretern der kirchlichen Einrichtungen Mut zu. Es gelte, so der Dekan, dem neuen Dekanatsrat gegenüber, „gerade auch in schwierigeren Zeiten von Kirche und Welt den Blick nach vorne zu richten, die Zukunft mitzugestalten und sich nicht von Missständen in der Kirche oder von der Corona-Pandemie lähmen zu lassen“. Er baue auf die Kompetenz derer, die im März in die neuen Kirchengemeinderäte der Seelsorgeeinheiten gewählt wurden und nun als auch für den Landkreis Reutlingen Delegierte das Katholische Dekanat Reutlingen-Zwiefalten repräsentieren und partizipativ prägen werden.

Dekan Friedl erinnerte an die frohe und befreiende Botschaft des Evangeliums Jesu Christi und daran, dass wir als Getaufte, Gefirmte und Konfirmierte selbst Kirche und Garanten biblischer Überlieferung sind – „damit Gott nicht verstummt, sondern am Leben bleibt“, so Friedl zusammenfassend. Als Zeichen der Verbundenheit und des Dankes wurden der scheidende Vorsitzende, Professor Dr. Georg Obieglo (Reutlingen) mit einer Gebets-Ikone, leckeren Präsenten und Blumengrüßen gewürdigt, ebenso wie seine Stellvertreterin Carmen Knupfer (Eglingen) und die Mitglieder des „Geschäftsführenden Ausschusses“ (GA).

Dekanatsreferent Clemens Dietz erläuterte nicht nur die neue Dekanatsordnung, sondern beschrieb vor allem die Aufgaben, Arbeitsweisen und Netzwerke des Dekanats mit den Kirchengemeinden, im Landkreis und in der Diözese. Er zeigte die vielfältigen Verknüpfungen und Vertretungen der Gremien und Arbeitskreise auf und lud ein, die Kommunikation und den Informationsaustausch untereinander und mit der Dekanatsgeschäftsstelle als Servicestelle zu suchen und zu pflegen. Neben drei Vollversammlungen im Jahr gibt es den so genannten „Geschäftsführenden Ausschuss“ (GA), der Themen inhaltlich vorbereitet und berät. Die Einrichtung von weiteren Sachausschüssen für die inhaltliche Arbeit wurde angeregt.

Die Neukonstituierung des Gremiums wurde mit den Neuwahlen eröffnet. Mit einer sehr persönlichen und leidenschaftlichen Vorstellung seines bisherigen Werdegangs in der Kirche unter anderem als Oberministrant, Kirchengemeinderat und ehemaliger Dekanatsrat des Alt-Dekanats Zwiefalten präsentierte sich Peter Edelburg aus Hayingen der Dekanatsversammlung. Einstimmig wurde er als neuer Gewählter Vorsitzender in die Dekanatsleitung gewählt. Als seine Stellvertreterin bestimmte das Gremium Tanja Frank aus Bad Urach. Als Mitglieder des „Geschäftsführenden Ausschusses“ (GA) wurden Wolfgang Hilgers (Eningen) und Wolfgang Schwarz (Zwiefalten) wiedergewählt, neu hinzugewählt wurde Margot Deuscher aus Pfullingen. Schreibkräftige Unterstützung erhält die Arbeit des Dekanatsrates durch die neu eingeführte Aufgabe eines Schriftführers: Hierzu wurde Britta Viehhauser aus Oberstetten einstimmig gewählt. Zum Vertreter des Dekanatsrats im Förderverein Kriminal- und Verkehrsprävention im Landkreis Reutlingen wurde Benno Hollerbach (Münsingen) wiedergewählt, ebenso wie Christian Toschka (Metzingen) als Vertreter im Kuratorium Jugendhaus Schloss Einsiedel. Die beiden bisherigen Vertreter Gabriele Derlig (Reutlingen) und Christoph Zimmermann (Münsingen) werden erneut für die Wahl zum Vertreter im 11. Diözesanrat kandidieren. Für die in 2021 bevorstehende Neuwahl der Dekane wurde der GA als Wahlausschuss beauftragt, um diese dann – zusammen mit dem diözesanen Gebietsreferenten für das Dekanat Reutlingen-Zwiefalten (Region VI), Domkapitular Monsignore Regens Andreas Rieg (Rottenburg) – durchzuführen. Der Stellvertretende Dekan Paul Zeller (Zwiefalten) stellte schließlich die Terminplanungen in 2021 vor. Er wies auf die bevorstehende Dekanewahl hin und den Katholikentag, der vom 25. bis 29. Mai 2022 in Stuttgart stattfinden wird.