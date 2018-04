Religion Das Osterfest wird an verschiedenen Orten gefeiert

Münsingen / Heike Feuchter

Ostern ist christliches Hochfest und Familienfeier im Schulterschluss, erinnert an das Wunder der Auferstehung, an Hoffnung, Neubeginn und Aufbruch. Symbolisch erinnern im Familienkreis Ostereier und Hasen an die Rückkehr von Farben und Leben nach langen und dunklen Wintermonaten, in den Gottesdiensten wird dieser Neubeginn mit frohen Botschaften, mit Licht, Liedern und Musik gefeiert.

Die Osterfeierlichkeiten der Gesamtkirchengemeinde Münsingen/Trailfingen begannen in Trailfingen zu nahezu nächtlicher Stunde am Osterfeuer bei der Kirche mit Gebet und Entzünden der Osterkerze und setzten sich mit Pfarrerin Maren Müller-Klingler und Kirchenteam im anfänglich noch finsteren Kirchenraum fort. Leise Gesänge und erlebte Stille schufen Atmosphäre und führten hin zu Lesungen, kraftvollen Liedern und Kerzenlicht, welche das Osterwunder bewusst erfahren ließen.

So leitete die Liturgie über die Dämmerung hinweg stimmungsvoll in den Tag hinein, welcher beim gemeinsamen Frühstück im Gemeindehaus seinen Fortgang fand. Dort wurde beim gemütlichen Beisammensein der graue Ostermorgen begrüßt. Im Untergeschoss lud ein Tisch des Kindergartens mit Werken rund um die Osterzeit zur Betrachtung ein.

Leiterwagen mit Frühstück

Zu der Zeit waren Eltern und Kinder der Kinderkirche Münsingen schon per pedes zum Ostergang unterwegs. Mit frühstückbepacktem Leiterwagen, Isomatten und Feuerschale zog die fröhliche Gruppe durch das Städtle Richtung Galgenberg. Ostergeschichten, Lesungen, Spiele und Aktionen begleiteten die frühmorgendliche Wanderung- und die Freude war groß, als zwei Hasen über die Wiesen hoppelten.

Trotz der sehr kühler Witterung ließ sich die Truppe den Spaß an der Gemeinschaft nicht nehmen und ließ sich das Picknick auf dem Berg schmecken. So gewannen die jungen Teilnehmer eine wertvolle Erinnerung an Ostern, welche die Bedeutsamkeit des Festes, weitab von allem Konsum und Kommerz, aufzeigte.

Bei der Auferstehungsfeier auf dem Münsinger Friedhof war Durchhaltevermögen gefragt, denn pünktlich zu den ersten Klängen des Posaunenchors ging ein kurzer, aber heftiger Regenschauer nieder. Unverdrossen verkündete Pfarrerin Müller-Klingler beim Gottesdienst die Widerstandskraft der Osterfreude: „Wir singen hier von Hoffnung und Freude in Sichtweise von Gräbern. Mit nassgeweinten Taschentüchern und dem Herz voll Traurigkeit kommen viele hier her zum Erinnern an das, was war“, erläuterte die Pastorin und führte die morgendliche Feier als Gegenpol zu diesen Erinnerungen an.

Die Entstehungshoffnung erzähle von Freude und Zukunft und sei ein Reichtum: „Wir lassen trotzige Hoffnung laut werden zwischen den Gräbern. Dies trägt uns durchs Jahr“. Das Wissen um die Auferstehung ändere die Sicht auf den Tod und breche dessen Macht, erläuterte die Theologin: „Gerade auf dem Totenacker hat das Wort der Auferstehung seinen Platz und muss gehört werden“.

Und spätestens beim abschließenden „Christ ist erstanden“ der Bläser wurde die Widerstandskraft der Osterfreude deutlich: Laut und zuversichtlich schallte der Gesang über die Gräber hinweg. Nach diesen Frühveranstaltungen wurde der Staffelstab weitergereicht an die Hauptgottesdienste: In der Andreaskirche feierten die Gottesdienstbesucher das Osterfest gemeinsam mit Pfarrer Dr. Salomo Strauß.

In der Martinskirche lud Dekan Norbert Braun beim festlichen Gottesdienst zum Abendmahl, die Kantorei gestaltete die Feierstunde stimmungsvoll und musikalisch niveauvoll aus.