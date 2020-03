Das öffentliche Leben in den Gemeinden auf der Alb kommt allmählich völlig zum Stillstand – Hauptversammlungen, Konzerte, Vorträge, Märkte und Sportveranstaltungen fallen aus Präventionsgründen aus. Auch am Donnerstag zogen viele Veranstalter in der Region die Konsequenz aus der offiziell ausgesprochenen „dringenden Empfehlung“ in den nächsten Wochen all jene öffentlichen Veranstaltungen, die verschiebbar sind, vorerst abzusagen. Landrat und die Bürgermeister der Kommunen im Kreis Reutlingen hatten sich auf diese einheitliche Linie festgelegt.

Eindämmung des Coronavirus ist das oberste Ziel

Ziel ist es dabei, die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus nach Möglichkeit zu verlangsamen. Im Verlauf des Donnerstags wurden unserer Zeitung nachfolgend genannte Veranstaltungen als abgesagt gemeldet:

Freitag, 13. März:

- Hauptversammlung Akkordeonorchester Münsinger Alb.

- Mitgliederversammlung VdK Münsingen.

- Generalversammlung SSV Meidelstetten.

- Geschichtsverein Zwiefalten: Vortrag Professor Urban.

Samstag, 14. März:

- Mostprobe SAV Gundelfingen

- Hauptversammlung SAV Münsingen.

- Öffentliche Schulfeier Waldorfschule.

- Mitgliederversammlung VdK Dottingen.

- Generalversammlung Sporfreunde Rietheim.

- Fahrradbörse der Hohensteinschule.

- Mitgliederversammlung Kolpingsfamilie Zwiefalten.

Sonntag, 15. März

- Ausstellung und Film über den syrischen Maler Zakwan Khello im Gemeindehaus Gomadingen.

- Konzert Chor Vivida des Liederkranz Großengstingen

- Vortrag Hugo Brotzer über „Struwwelpeter“ in Riedlingen.

Dienstag, 17. März

- Münsinger Frauengruppe

- Regionalkonferenz der CDU in Zwiefalten

Mittwoch, 18. März:

- Konzert Roland Bliesener, ZfP Zwiefalten

Freitag, 20. März:

- Kinder-Seconhand-Markt Waldorfschule Engstingen.

- Frauenabend SAV Gundelfingen.

Samstag, 21. März:

- Frühjahrskonzert MK Böttingen in der Alenberghalle

Samstag, 28. März:

-Hauptversammlung FFW Zwiefalten.

- Hauptversammlung Förderverein Magolsheim.

Sonntag, 29. März:

34. MTB-Cup der TSG Münsingen.

Wochenende 4. und 5. April:

Frühlingsmarkt Klosterbräu Zwiefalten.

