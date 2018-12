Pfronstetten Das Murren ist nicht zu überhören

Pfronstetten / Jürgen Kühnemund

Die Forstreform beschäftigt augenblicklich alle Kommunalparlamente im Landkreis Reutlingen, schließlich soll das neue Konstrukt zum 1. Januar 2020 in Kraft treten.

Das Land zieht sich mit seinem Staatswald aus der Bezuschussung zurück, in die Bresche müssen die Kommunen springen. Und die müssen auch Lösungen für den Kommunal- und Privatwald finden. Da gibt es drei Möglichkeiten. Zum einen kann jede Kommune für sich das Geschäft selbst erledigen, zum anderen erfolgt die Betreuung durch die Untere Forstbehörde am Landratsamt, wobei der Holzverkauf ausgeklammert wird und schließlich die Gründung eines körperschaftlichen Forstamts.

Auf diese dritte Variante haben sich die 26 Kommunen im Kreis Reutlingen, sowie der Landkreis, im Vorfeld verständigt. Auch ein Standort für das neue Forstamt wurde bereits anvisiert. Es soll in das ehemalige Notariat im Gewerbepark Haid einziehen. Einziger Haken an diesem Zweckverband, es müssen alle zustimmen. Viele Gemeinden haben dies bereits getan, andere, wie Hayingen und Münsingen, haben das Thema aber vertagt. Der Pfronstetter Gemeinderat jedenfalls reihte sich am Mittwochabend, auch wenn mit einem nicht überhörbaren Grollen, in den Kreis der Befürworter für den Zweckverband „Körperschaftliches Forstamt Landkreis Reutlingen“ ein, schließlich ist es, so O-Ton Bürgermeister Reinhold Teufel, „die am wenigsten schlechte Lösung“, behalten die Gemeinden doch Zugriff auf ihren Wald.

Was im Vorfeld allen klar war, konkretisiert sich nun auch in Zahlen, wobei Pfronstetten, als kleiner Waldbesitzer mit 369 Hektar, mit einem blauen Auge davon kommt. Gemäß dem Flächenanteil von 1,79 Prozent muss sich die Gemeinde einmalig mit 10 000 Euro beim Zweckverband einbringen. Bei den jährlichen Zahlungen wird es dann aber schon etwas happiger. Hier nannte Teufel die Summe von 42 600 Euro. Und da rechneten dann einige Gemeinderäte nach. Josef Heinzelmann: „Dann müssen wir künftig beim Forst draufzahlen“. Gerd Müller sah wenigstens noch eine Null-Summen-Spiel.

Die aktuellen Zahlen belegen eine „schwarze Null“, so Bürgermeister Reinhold Teufel. Knapp 20 000 Euro beträgt in 2018 der Forstverwaltungskostenanteil, knapp 20 000 Euro war der Ertrag aus dem Forst. Was letztlich genau rauskommt wird sich zeigen.

Karlheinz Schultes sah in dem neuen Konstrukt aber eine Lösung, die die Qualität garantiere und erst Störkle erinnerte daran, dass der Pfronstetter Revierförster Peter Ostertag dieses neue Forstamt favorisiere. Bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung stimmte der Gemeinderat schließlich zu.