750-Jahr-Feier Das kollektive Gedächtnis als Erbe

Magolsheim / Maria Bloching

Es ist wirklich ein schönes Buch geworden – dieses Lob war am Freitagabend vielfach zu hören. Dass die Festschrift, die doch eigentlich ein sehenswertes Buch mit Hardcover-Einband, vielen Bildern und ausführlichen Informationen ist, sowohl bei den Magolsheimern wie auch bei Ehemaligen und zahlreichen Gästen aus dem Umfeld gut ankommt, zeigte sich auch an der regen Nachfrage. Erzählte und niedergeschriebene Geschichte wurde darin zu Papier gebracht.

Laut Bürgermeister Mike Münzing wird so „Kultur weitergetragen und der Schatz im Stadtarchiv gepflegt“. Es sei oberstes Gebot, dieses „kollektive Gedächtnis“ als Erbe zu erhalten. „Akten und Urkunden müssen erschlossen werden, damit sie erlebbar werden und Identifikationen schaffen“, führte Münzing aus.

Helmut Knehr, Michael Kehm und Manfred Waßner jr. haben mit ihrem unermüdlichen Einsatz und ihren intensiven Nachforschungen in den vergangenen zwei Jahren dafür gesorgt, dass die Magolsheimer Geschichte lebendig und greifbar wird. Dabei hätten sie sich als „Archivratten“ in Akten genagt und manches gefunden, was niemand auch nur geahnt hätte. Tatkräftig unterstützt wurden sie dabei von Stadtarchivar Yannick Krebs, der selbst auch einige Beiträge zum „gelungenen Werk“ beigesteuert hat.

Manfred Waßner jr., Kreisarchivar in Esslingen, stellte das Buch vor und unternahm einen Ausflug in die Vergangenheit und Gegenwart des Albdorfes Magolsheim. Dabei hob er die Bedeutung des außergewöhnlichen Stargastes dieses Abends hervor: die Originalurkunde auf Pergament vom 3. März 1268, die die früheste Erwähnung des Ortsnamens von Magolsheim in schriftlicher Form enthält. Ausgestellt in einem Glaskasten präsentierte sie sich nun in außerordentlich gutem Zustand.

„Das ist eine einmalige Gelegenheit. In den letzten 600 Jahren hat diese Urkunde die württembergischen Archive wohl nicht verlassen“, machte Waßner deutlich. Nur kurz wurde vom gut gekühlten Staatsarchiv in Stuttgart für diesen Festabend ausgeliehen, um die schriftliche Quelle aufzuzeigen, mit der Magolsheim gewissermaßen ins Licht der Geschichte rückt, während Überreste wie Baudenkmale oder archäologische Funde oft nur ungenau zu datieren sind und meist keine nachweisliche Verbindung zum Namen des Ortes herstellen können.

„Die früheste schriftliche Erwähnung ist stets ein Zufall der Überlieferung: Nur ein Bruchteil der schriftlichen Quellen des Mittelalters ist auf uns gekommen und erhalten geblieben, davon nur wenige so gut wie diese Urkunde“, informierte Waßner. Er schloss daraus, dass das Erscheinen eines Ortes in den Schriftquellen nur wenig darüber aussagen kann, wann der Ort tatsächlich entstanden ist und benannt wurde.

Gerade bei späten Erstnennungen – und dazu zählt Magolsheim – läge es auf der Hand, dass die Siedlung oft wesentlich älter sei und schon lange bestand, bevor die datierte Urkunde ausgestellt wurde. Wie alt Magolsheim also tatsächlich ist, sagt auch die erste Erwähnung im Jahr 1268 nicht aus. Allerdings liege es nahe, den Ursprung der Siedlung im frühen Mittelalter zu vermuten, zwischen dem 6. und 8. Jahrhundert. Die Endung „-heim“ deute auf diese Zeit hin, allerdings fehlten bislang archäologische Belege, die diese Vermutung bestätigen würden.

Wendejahr 1268

Waßner ging in seinem Vortrag auf die Hintergründe der Erstnennung ein und bezeichnete das Jahr 1268 als „ein Wendejahr für das Herzogtum Schwaben, die Staufer und das Heilige römische Reich“. Niederadlige Geschlechter oder weniger begüterte Edelfreie gewannen Rechte und Besitzungen hinzu, so wie die Truchsessen von Urach, die das Gut Magolsheim von den verarmten Herren von Hundersingen erstanden und auf jeden Fall den Fruchtkasten, vielleicht sogar die Burg auf dem Schlossberg erbauten. Letzte Spuren sind heute noch Mauern, die den ehemaligen Schlossgarten umgeben.

„Der Magolsheimer Schlossberg ist auch heute noch – trotz des Abrisses des Schlosses und einiger weiterer, im 19. Jahrhundert abgebrochener Gebäude – ein Ensemble von bemerkenswerter Geschlossenheit und Anschaulichkeit der mittelalterlichen Herrschaftsstrukturen“, meinte Waßner. Er ging auf die zahlreichen Herren von Magolsheim ein, die im Laufe der vergangenen Jahrhunderte häufig wechselten. Aufgrund von Besitzteilungen wurde ein Teil katholisch, ein anderer evangelisch.

Es gab zwei Herrschaften und zwei Gemeindeverwaltungen nebeneinander. „Doch dieses Buch bietet mehr als nur Mittelalter und Konfessionsgeschichte. Es zeigt auch den Strukturwandel vom Bauerndorf mit 80 bis 100 Bauernhöfen zum Ort mit einem lebendigen Gemeinwesen, in dem aber die Landwirtschaft in den Hintergrund gerückt ist“, sagte Waßner.

Es ist über die Magolsheimer Kirchengeschichte zu lesen, über den Magolsheimer Hausabbruch 1957, über die Vereine im 20. Jahrhundert und die Einrichtungen in der Gegenwart. Darüber hinaus zeigt es auch Kleindenkmale und beinhaltet eine Liste von Auswanderern und Militärschicksalen.

„Mit der Festschrift und dem historischen Ortsrundgang ist die Erforschung der Geschichte von Magolsheim aber keineswegs abgeschlossen“, merkte Waßner an. Noch immer böten staatliche und kommunale Archive viele ungehobene Schätze, manche Quelle harre noch ihrer Auswertung. Auch seien im Zuge des Projekts zahlreiche Bilder gesammelt worden, die leider nicht alle in diesem Buch gezeigt werden könnten. Deshalb soll in absehbarer Zeit ein „Magolsheimer Häuserbuch“ erscheinen, das die Geschichte einzelner Höfe und Gebäude sowie der Menschen, die darin lebten, schildert.

Bleibender Beitrag

Die Festschrift sei ein „bleibender Beitrag zum Festjahr“, laut Bürgermeister Münzing ein eindrucksvoller Einblick in die lebendige Geschichte von Magolsheim: „Also ein Teil von uns selbst“. Er lobte den finanziellen Beitrag des Fördervereins, der die Veröffentlichung möglich gemacht hat. Die Vorstellung der Chronik wurde vom Musikverein Magolsheim musikalisch umrahmt und fand in gemütlicher Runde ihren Ausklang.