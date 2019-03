Riedlingen Daheim in der Gole-Stadt

Zum 190 / Waltraud Wolf

Zum 190. Mal treffen sich die Männer am Dienstag, 5. März, in Riedlingen morgens früh zum Froschkuttla-Essen. Seit Jahrzehnten mit von der Partie ist Winfried Kretschmann und dem Hochfest der Gole-Fasnet auch als Ministerpräsident treu geblieben.

Im diesjährigen Gole-Heftchen hält er denn auch fest, dass ihm die Freude und die Lust, der Scherz beim Froschkuttel-Essen das Leben erfreut und er bekennt, die Riedlinger Fasnet habe sich „seit dem Fanfarenzug im Schleimerkasten und meiner Rolle als Posaunist in der Stadtkapelle offenbar in meiner DNA eingelagert“. Dazu muss man wissen, dass Kretschmann eine Zeitlang in Riedlingen im Internat der Redemptoristen war, dem „Schleimerkasten“ eben.

Wenn der Zunftmeister mit der Schelle um Ruhe nachsucht und alle aus vollem Halse das Gole-Lied beginnen, „dann bin ich wieder daheim in meiner Gole-Stadt“, erklärt er, schwärmt von dem morgendlichen Kandelgang im Gänsemarsch um den Stock herum und den Vorträgen..

„Wie macht man aus Riedlinger Alltagsmücken einen großen Fasnetselefanten?“, fragt er und lobt: „Das ist alles so prächtig, so spritzig, mit herbem Charme, noch dazu in einer feminismusfreien Zone – welche Erlösung für wenige Stunden. Aber mit richtigem Mutterwitz! Da lacht das Herz und nicht nur das Zwerchfell.“ Dennoch muss auch der Ministerpräsident dem Ruf der Weiber von der Stadt folgen, die nach dem Froschkuttla-Essen gegen 11.15 Uhr die Männerschar zum Abrutschen aus dem Rathaus auffordern, eine Tradition, die schon vor seiner Wahl zum ersten Mann im Lande Interesse bei überörtlichen Medien weckte, seit 2012 seinetwegen aber zum großen Medien-Spektakel wurde. Und auch er muss in die Knie und durch das Spalier der mit Nachthemd und Spitzenhäubchen gewandeten Frauen, um ins „Kreuz“ zu kommen, bevor man sich um 14 Uhr zum Umzug richtet.

Kretschmann ist auch hier wie selbstverständlich dabei, begrüßt immer wieder Bekannte, bekommt sogar mal von einem „Weib der Stadt“ ein Küsschen aufgedrückt. Weil bei den Männern ausgeschlossen, haben sie sich ihr eigenes Froschkuttla-Essen auserkoren und treffen sich ebenfalls um 9 Uhr am Fasnetsdienstag und zwar im Sportheim, um nicht weniger witzig wie die Männer zu sein. Ihr Vorteil: Hier sind Froschkuttla, sprich Gröschts und somit Innereien, nicht Pflicht.

Winfried Kretschmann ist freilich nicht der einzige Prominente, der zum Froschkuttla-Essen erwartet wird. Angesagt haben sich auch Regierungspräsident Klaus Tappeser in Begleitung von Vizepräsident Dr. Utz Remlinger, Sparkassenverbandspräsident Peter Schneider und im Amt des Biberacher Landrats sein Vorgänger Dr. Wilfried Steuer, VSAN-Vizepräsident Peter Schmidt, der Ulmer Polizeipräsident Christian Nill und als gebürtiger Riedlinger General a.D. Wolfgang Schneiderhan.

Bevor am Dienstagabend auch in Riedlingen die Fasnet verbrannt wird, freuen sich die Riedlinger Narren noch auf den Zunftball am Sonntag ab 20 Uhr in der Stadthalle, mit vielen kreativen Akteuren, sei es bei Tänzen oder Vorträgen, auch mit Gesang.

Ebenfalls am Sonntag um 13.15 Uhr wird zum kleinen, aber feinen Boppeles-Umzug eingeladen, ein Höhepunkt für die Kinder, für die der TSV Riedlingen ab 15 Uhr in der Stadthalle einen Ball ausrichtet. Thema: Wenn ich einmal groß bin.