Schön wär‘s gewesen im Hof von Schloss Ehrenfels bei fetziger Country-Trucker-Lagerfeuermusik! Was am Samstag vom geplanten Outdoor-Ambiente übrig blieb, waren große (Regen-)Schirme und einige Biertisch-Garnituren. Aufgrund des anhaltenden Regens musste das Konzert im Rahmen des Wimsen Festivals 2021 in die alte Remise des Schlosses verlegt werden. Die dient heute als heimelig-edle Festscheune und gab auch der „Country-Gaudi“ ebenfall...