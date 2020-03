„Wir haben mit der Schließung gerechnet, waren vorbereitet, haben dafür geplant“, so Münsingens Bürgermeister Mike Münzing. Die Stadtverwaltung nahm gestern die Anordnung der Landesregierung nicht nur zur Kenntnis. Sie hat auch eine Lösung parat für die Eltern, die keine Möglichkeit haben, ihre Kinder von Familienangehörigen oder Freuden betreuen zu lassen. Und die sieht so aus: Für Mädchen und Jungen U3, Ü3 sowie Kinder der Grundschulklassen gibt es eine Notbetreuungseinrichtung. Diese wird im Kinder- und Familienzentrum Im Kirchtal ab kommenden Montag eingerichtet, und zwar von 7 bis 13 Uhr oder von 7 bis 17 Uhr.

Wer einen Betreuungsanspruch hat

„Das ist eine Freiwilligkeitsleistung von uns“, betont Münzing. Und in Anspruch genommen werden kann sie auch nur von Eltern, die „systemrelevante Aufgabenstellung zu erfüllen haben“. Dazu zählen unter anderem Mitarbeiter in Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen, Ver- und Entsorgungsbetrieben, Angestellte in der Lebensmittelbranche, Reinigungskräfte. Zur Klärung, ob ein Kind das entsprechendes Betreuungsangebot erhält, hat die Stadt seit gestern Nachmittag einen Informationsservice (siehe Telefonnummern unten) im Rathaus Münsingen eingerichtet. Kaum freigeschaltet, standen die Telefone, an denen übers Wochenende freiwilligen Mitarbeiter der Stadtverwaltung sitzen, nicht mehr still, sagt Münzing. In erster Linie seien es konstruktive Gespräche gewesen, in denen die Anrufer auch Anregungen der Verwaltung, wie sie die Kinderbetreuung selbst in den Griff bekommen können, gerne aufgenommen haben.

Übrigens: Ab Dienstag sind sowohl Hallenbad wie auch Sporthallen komplett geschlossen.

Info Der Infoservice ist täglich von 14 bis 17 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr erreichbar unter folgenden Telefonnummern: 07381/182-150, /182-151, /182-149, /182-148.