Ich will einfach nur, dass das endlich aufhört“, fasst Julia Kneer vom Biosphärenhotel und Gasthof Herrmann in Münsingen die derzeitige Lage kurz und prägnant zusammen. Schließlich breitet sich die Angst in der Bevölkerung, sich mit dem Coronavirus anzustecken, zunehmend aus – auch vor der regionalen Haustüre zieht die Panik längst ihre Kreise. „Am vergangenen Wochenende hatte ich beispielsweise eine Zimmer-Absage aus Reutlingen“, berichtet Kneer. Wie sich die immer deutlicher werdende mangelnde Reiselust auf die künftigen Umsätze auswirken wird, sei momentan noch nicht abzusehen, offensichtlich sei jedoch die große Verunsicherung der Menschen. „Sehr viele Personen rufen bei uns an und erkundigen sich nach den Stornobedingungen“, weiß die Tourismus-Expertin. Kostenlos sei dies bis 21 Tage vor Reiseantritt möglich, so bestehe für die Betreiber auch noch eine faire Möglichkeit, die reservierten Zimmer anderweitig zu vergeben. Tagungen im Hotel „Herrmann“ wurden bisher noch nicht abgesagt. Deutlich wurde das Bangen um die eigene Gesundheit allerdings bei der von der Universität Konstanz veranstalteten Konferenz „Trends in Microscopy 2020“, die seit dem 9. und noch bis zum bis 13. März im Alten Lager stattfindet. „Von insgesamt 30 gebuchten Zimmern wurde die Hälfte nun gecancelt“, berichtet Kneer. Aber nicht nur die Übernachtungsgäste fehlen. Das Herrmann-Team ist Catering-Partner der Veranstaltung – weniger Teilnehmer benötigen freilich auch weniger Verpflegung. Eine weitere bittere Pille muss man auch mit der erst am Montag abgesagten Berufs- und Ausbildungsmesse BAM in Münsingen schlucken. „Damit wurden leider viele wertvolle Arbeitsstunden und damit auch Personalkosten produziert. Als Aussteller haben wir natürlich viel Energie in die Vorbereitungen investiert, etwa Flyer gestaltet und gedruckt“, so Julia Kneer.

Augen zu und durch

„Auch wir spüren das mehr als deutlich“, bestätigt Christina Speidel, Qualitäts-Coach beim Hotel Speidel‘s Brau Manufaktur in Ödenwaldstetten. „Die ersten Unternehmen sagen lang geplante Tagungen ab. Diese wollen kein Risiko für ihre Mitarbeiter eingehen, die zum Großteil vom Homeoffice aus arbeiten“, erläutert Speidel und ergänzt, dass der Trend auch bei individuellen Einzelbuchungen und im À la carte-Bereich erkennbar seien. „Vergangenes Wochenende hatten wir das Catering im Rahmen der Auktionspferde-Präsentation im Haupt- und Landgestüt Marbach übernommen. Auch diese Veranstaltung war deutlich schlechter besucht als in den Vorjahren“, berichtet sie von ihren Erfahrungen. Momentan gehe man vom Schlimmsten aus – zum einen der Rückgang im Hotelbetrieb und zum anderen der daraus resultierende fehlende Umsatz mit Speisen und Getränken. „Am allermeisten belastet mich, dass man nichts aktiv dagegen unternehmen kann“, Marketingaktionen und Kundenakquise seinen momentan kein Rettungsanker. Hinzu kommt, dass sich die Hotelbetreiber viele böse Worte anhören müssen, da sie nicht drumherum kommen, Stornokosten zu berechnen. „Wir haben sehr moderate Stornobedingungen. Große Gruppen beispielsweise können am Anreisetag sogar bis zu zehn Prozent der gebuchten Zimmer kostenfrei absagen“, zeigt sich Christina Speidel etwas traurig über das mangelnde Verständnis mancher Gäste. „Naja, nun heißt es Augen zu und durch“, sagt die taffe Geschäftsfrau und rät dazu, „nicht in Panik zu geraten. Wir wissen nicht, was kommt und das schürt die Unsicherheit. Dennoch denke ich, öfter mal die Hände waschen und auf das Händeschütteln aktuell ganz zu verzichten, kann schon viel zum Schutz beitragen.“

Stornierungen und Absagen gibt es auch immer wieder beim Hofgut Hopfenburg, allerdings sei dies insbesondere bei Privatpersonen bislang nicht auf den Coronavirus zurückzuführen, berichtet eine Mitarbeiterin. Auch für die Osterferien sei man bisher komplett ausgebucht und nach wie vor trudeln Anfragen von Campern ein, ob noch Plätze frei seien. „Anders schaut es im geschäftlichen Bereich aus. Letzte Woche zum Beispiel wurde ein Seminar einer Schule abgesagt, bei dem ausschließlich Lehrer angemeldet waren“, ergänzt sie.

Raus aus den Ballungsgebieten

Noch keine Auswirkung verzeichnet die Gastronomie im Großen Lautertal. „Ein Ausblick in die Zukunft ist immer schwierig, als Ferienhotel beginnt unsere Saison erst ab Ostern“, betont Markus König, der gemeinsam mit seinen Eltern das Landhotel und Restaurant „Wittstaig“ in Gundelfingen betreibt. Ausbleibende Essensgäste stelle man hingegen definitiv nicht fest. Anlässlich des schönen Wetters am vergangenen Wochenende habe es viele Besucher in die Natur gezogen. „Wir sind kein Ballungsgebiet, da fühlen sich die Menschen wohl“, vermutet Markus König und hat abschließend noch einen Tipp parat: „Rausgehen ist gut für die Gesundheit und stärkt das Immunsystem.“

Auch positiv gestimmt zeigt sich Georgios Kuklas vom Gasthof „Hirsch“ in Auingen: „Wir haben bisher noch keine einzige Stornierung erhalten, die explizit mit Corona zusammenhängt.“ Dennoch halte man den Ball mit den Planungen derzeit etwas flach, die Lage könne sich in wenigen Tagen oder sogar Stunden deutlich ändern. „Auf der Alb haben wir noch ein bisschen Glück mit der Gastronomie, die Restaurants im Raum Tübingen haben da schon mehr zu kämpfen.“