Noch schafft es der mobile Bürgerdienst des Landkreises, die notwendigen Abstriche bei Verdacht auf Infizierung mit dem Coronavirus abzuarbeiten, so Christine Schuster, Pressesprecherin im Reutlinger Landratsamt. Werden die Mitarbeiter der Anfragen nicht mehr Herr, sieht der weitere Plan so aus: Es werden zwei Abstrichzentren im Kreis eingerichtet – eines in Reutlingen, das andere in Münsingen, da auf dem ehemaligen Schoellareal (unser Foto). Dort wurden bereits gestern die notwendige Infrastruktur – Leitungen legen, Anschlüsse herstellen, Zufahrt regeln – bereitgestellt.

Vorbild im Landkreis Esslingen

Ähnliche Abstrichzentren sind seit Montag im Landkreis Esslingen eingerichtet worden und werden dort von den Ärzten des Landkreises und dem Malteser-Hilfsdienst betreut. Autofahrer können, nach vorheriger Rücksprache mit ihren Hausärzten, das Abstrichzentrum aufsuchen. Die Untersuchung erfolgt anschließend durch das Autofenster, sodass eine Infektion anderer nahezu ausgeschlossen ist. Pro Tag können dort rund 100 Personen untersucht werden, wobei die Abstriche anschließend in einem Laber auf das Coronavirus kontrolliert werden.