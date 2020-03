Kurz nachdem ein Zahnarzt samt Familie aus der Region Münsingen aus dem Skiurlaub in Südtirol zurückgekehrt war, wurde eben diese Region zum Corona-Risikogebiet erklärt. Da seine Kinder von Schule und Kindergarten ausgeschlossen wurden, versuchte er, sich präventiv testen zu lassen, um seine tagtäglich etwa 20 Patienten nicht in Gefahr zu bringen. Die Landeszahnärztekammer und das Kreisgesundheitsamt in Reutlingen zeigten sich seiner Meinung nach allerdings nicht kooperativ (wir berichteten).

Auf Nachfrage der SÜDWEST PRESSE wies Christine Schuster, Pressesprecherin des Landratsamtes, auf ein Kapazitätsproblem hin: „Wir müssen Abschichten, wann ein Abstrich durchgeführt wird und uns an die Vorgaben halten.“ So könne man derzeit ausschließlich fachlich begründete Verdachtsfälle testen. Also, Menschen, die selbst Symptome aufweisen oder mit einer nachweislich infizierten Person Kontakt hatten.

Zum Zeitpunkt der Rückreise des Dentisten sei Südtirol zudem noch nicht als Risikogebiet ausgewiesen gewesen. Warum die Kinder zu Hause bleiben mussten, erklärt Schuster wie folgt: „Dies war die Entscheidung des Kultusministeriums, Südtirol rückwirkend als Risikogebiet einzustufen. Schüler und Lehrer, die in den Faschingsferien dort waren, sollten bis 14 Tage nach der Rückkehr vom Unterricht fern bleiben. Da kommen viele Personen eng zusammen.“ Auf die Frage, ob die Maßnahme des Kultusministeriums aus Sicht des Kreisgesundheitsamts folglich übertrieben war, lautete die Antwort: „Kein Kommentar.“

Test bei Gesunden erzeugt nur Scheinsicherheit

Mit aktuell 81 begründeten Verdachtsfällen, würde man ganz klar die Kapazitätsgrenzen sprengen, würde man zusätzlich alle besorgten Bürger testen. „Wir erhalten sehr viele Anfragen bezüglich präventiver Tests, aus verschiedensten Berufen“, Multiplikatoren gäbe es in vielen Bereichen, so die Pressebeauftragte. Hinzu komme, dass ein Test ohne Symptome nur eine Scheinsicherheit darstelle. „Hätte der Herr einen Test durchgeführt und ein negatives Ergebnis erhalten, hätte dies nach zwei Tagen schon anders aussehen können“, ergänzt Schuster und insistiert, dass der Befund aus fachlicher Sicht nicht zuverlässig gewesen wäre. „Wir Bitten um Verständnis, dass wir nicht jeden Sorgenfall untersuchen können. Dafür stehen die Hausärzte und der mobile Bürgerdienst zur Verfügung“, sagt Christine Schuster.

„Es gibt ein klares Konzept in unserem Landkreis, wir halten uns an die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts. Ein Test bei Gesunden wird definitiv nicht empfohlen, da die Fehlerquote zu hoch ist“, dies bestätigt auch Dr. Günther Fuhrer, Vorsitzender der Kreisärzteschaft Reutlingen.

Warum beim Hausarzt keine entsprechenden Test zur Verfügung standen, entspreche den Abläufen: „Begründete Verdachtsfälle gehören in die Hand von Spezialisten. Insbesondere, um die Ärzte selbst zu schützen. Mangelnde Erfahrung beispielsweise im Umgang mit Schutzkleidung zieht fatale Folgen nach sich.“ Das korrekte An- und Ausziehen sei das A und O. „Dabei gilt es, viele Feinheiten zu beachten. Jede Fehlerquelle geht einher mit einer erhöhten Ansteckungsgefahr der Mediziner“, erläutert der Experte und ergänzt, „dies gilt auch dann, wenn sich das Coronavirus tatsächlich weiter ausbreiten wird. Wenn viele Arztpraxen schließen müssen, weil die Mitarbeiter infiziert sind, kann anders erkrankten Menschen nicht mehr geholfen werden und das Versorgungssystem bricht zusammen.“

Ganz klar raten Dr. Günther Fuhrer und die Ärzteverbände von den sogenannten Schnelltests ab. „Die teils hochpreisigen Tests suchen nicht nach Erregern, sondern nach Antikörpern“, und diese seien erst dann nachweisbar, wenn sich der Patient schon viele Tage mit der Krankheit auseinandergesetzt hat.