Seit gestern Morgen um 10 Uhr werden dort ausschließlich Mitarbeiter der Fachkliniken Hohenurach auf das Coronavirus untersucht. Diese Drive-In-Station in der Stadtmitte ähnelt denen in Esslingen und Tübingen. Auch dort werden nur begründete Verdachtsfälle untersucht. Dazu zählen Menschen, die in einem Risikogebiet waren oder zu einer nachweislich erkrankten Person Kontakt hatten.

Abstrich aus dem Autofenster

Die Untersuchung unter freiem Himmel mit dem Abstrichtupfer in der Nase und im Rachenraum erfolgt durch das Autofenster. Die Abstriche werden anschließend in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. Während am Samstag pro Stunde im Schnitt ein Dutzend Fahrzeuge aus den Landkreisen Reutlingen, Esslingen, Zollernalbkreis und Alb-Donau-Kreis vorgefahren sind, herrscht am heutigen Sonntag Verkehrschaos rund um das Abstrichzentrum. Seit 10.30 Uhr stauen sich aus allen Richtungen kommend die Fahrzeuge, sodass Polizei und Feuerwehr gerufen werden mussten, um den Verkehr zu regeln. Straßen wurden gesperrt, um dem Verkehrsaufkommen Herr zu werden. Aktuell stauen sich rund 100 Fahrzeuge in der Warteschlange des Abstrichzentrums.

Untersuchung nicht für die Öffentlichkeit

Dazu wurde auch der große Rewe-Parkplatz beim Abstrichzentrum genutzt, um die Autos von der Straße zu bekommen. Immer wieder mussten der Münsinger Feuerwehrkommandant Berthold Hofmann und sein Stellvertreter Christoph Belz Bürger, die sich nicht als Mitarbeiter von Fachkliniken ausweisen konnten, sich aber trotzdem testen lassen wollten, aus der Warteschlange lotsen.

Coronavirus Corona-Abstrichzentrum in Münsingen aktiviert Bilderstrecke öffnen

Das Landratsamt teilt in diesem Zusammenhang mit, dass dieser Menschen erst gar nicht erst nach Münsingen fahren zu brauchen. Sie werden nach wie vor durch den mobilen aufsuchenden Abstrichdienst des Landkreises betreut.

Elf weitere bestätigte Fälle

Wie das Landratsamt Reutlingen mitteilt, gibt es inzwischen 30 laborbestätigte Corona-Fälle im Landkreis Reutlingen - elf mehr als noch am Samstag bekannt waren. Keiner der Infizierten muss derzeit in stationär im Landkreis Reutlingen behandelt werden. Des weiteren betont Pressesprecher Matthias Bauer, dass das Abstrichzentrum in Münsingen nicht für die Öffentlichkeit geöffnet ist, sondern ausschließlich für durch das Kreisgesundheitsamt geplante Abstriche.