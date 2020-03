Als Folge der Corona-Pandemie werden die Allgemeine Chirurgie und Unfall-Chirurgie einschließlich der chirurgischen Ambulanzbereiche in der Albklinik ab Samstag, 21. März, vorübergehend geschlossen.

Unterstützung für Steinenberg-Klinikum

Die ärztlichen und pflegerischen Mitarbeiter werden zur Unterstützung in das Klinikum am Steinenberg Reutlingen entsandt. Die Chirurgische Praxis des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in der Albklinik Münsingen bleibt weiterhin zur Versorgung der Patienten von 8 bis 17 Uhr geöffnet.

