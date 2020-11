Ran an die Gewichte – dies dachten sich zahlreiche Fitnessanhänger und pilgerten am vergangenen Wochenende nochmals in ihr Gym. Denn mit dem zweiten Lockdown der Indoor-Sportwelt bleiben die Türen der Einrichtungen vorerst wieder geschlossen und das Pumpen, Beugen und Cardio-Workout fällt aus....