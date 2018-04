Bürgernetz Alb Bürgernetz Alb zieht Bilanz

Münsingen / swp

Auf Einladung des Vereinsvorsitzenden Ernst Eberhardt trafen sich Anfang April etwa 20 aktiv mitarbeitende Mitglieder des Vereins „Bürgernetz Alb“ im Alten Rathaus zu einer dreieinhalb-stündigen Klausurtagung. Man wollte mit Hilfe der bisher gemachten Erfahrungen gemeinsam Überlegungen anstellen, welche Angebots-Bereiche sich in der Zeit seit der Vereins-Gründung positiv entwickelt hatten und wo es Veränderungen geben sollte, wo man nachbessern müsste.

Der Vorsitzende ging zu Beginn der Tagung auf die allgemeine Entwicklung des Vereins ein. Der Verein hat momentan mehr als 170 Mitglieder. Von den etwa 30 aktiven Helfern wurden in den drei Jahren seit der Gründung mehr als 1 100 Arbeitsstunden geleistet. Sehr gut angenommen werden die Bereiche „Entlastende Hilfe für Mensch und Tier“ und „Hilfe in Haus und Garten“. „Auf sie entfallen etwa 90 Prozent der Arbeitsstunden“, führte der Vorsitzende aus.

Da hier die Aufgaben relativ klar abgegrenzt sind, haben die Helfer oft nur das Problem, dass manchmal gleichzeitig sehr viel, sogar zu viel Arbeit zu leisten sei, wie jetzt zum Beispiel im Frühling bei der Gartenarbeit, dann aber gebe es Zeiten, in denen diese beiden Angebote weniger oder kaum in Anspruch genommen werden. Trotzdem werde wohl auch in Zukunft hier der Schwerpunkt der Arbeit des Vereins liegen. Deshalb werden auch weiter aktive Mitarbeiter gesucht, sagte der Vorsitzende.

Längere Diskussionen gab es um den Bereich „Beratung“. Man kam überein, dass dafür eigentlich eine andere Bezeichnung gesucht werden müsse, da es nämlich eher um eine Art Hilfestellung in einer schwierigen Situation oder bei der Suche nach den richtigen Anlaufstellen und Ämtern gehe. Grundsätzlich gebe es auch bei diesem Angebot immer wieder Nachfragen. Problematisch sei, dass manchen Kunden in größerem Rahmen geholfen werden müsse als es dem Verein, rechtlich gesehen, möglich sei, sagte Eberhardt. In solchen Fällen müsse, vor allem auch im Gespräch mit Angehörigen, immer wieder deutlich gemacht werden, dass der Verein „Bürgernetz Alb“ nur Vermittler zwischen seinen Kunden und den offiziellen Stellen sein könne.

Die helfenden Vereinsmitglieder könnten nicht Aufgaben übernehmen wie sie etwa Fachkräfte des Deutsche Roten Kreuzes, der Diakonie oder des Pflegestützpunkts erbringen, sondern sie müssten Kunden, wenn notwendig, an diese Stellen verweisen. Insofern sieht sich der Verein als wichtiger Partner aller sozialen und gesundheitlichen Einrichtungen der am Netzwerk beteiligten Gemeinden Münsingen, Gomadingen und Mehrstetten.

Ein weiterer Bereich, über den bei dieser Gelegenheit nachgedacht wurde, war die „Kinderbetreuung“. Im Flyer ausgewiesen wird hier eine „stundenweise Betreuung von Kindern“, „Leih-Oma“ und „Hausaufgabenbetreuung“. Beteiligte Helfer wiesen darauf hin, dass deutlicher aufgezeigt werden müsse, dass an einen nachmittäglichen Besuchsdienst gedacht sei. Es gehe also um die Betreuung von Klein- oder Schulkindern, die am Nachmittag alleine zu Hause bleiben müssen, weil deren Mütter oder Väter auf Arbeit sind, zum Arzt gehen oder einfach einmal in Ruhe einkaufen wollen.

Genauere Betrachtung erfuhr auch der Bereich „Fahrdienst“. Der Verein bietet hier an, Mitglieder zu fahren „als Ersatz für eventuell fehlenden öffentlichen Nahverkehr“. Dabei hat sich nun deutlich herausgestellt, dass diese Fahrten oft auch verbunden sind mit weiteren Hilfestellungen. Der Helfer sei häufig nicht Taxi-Fahrer, sondern Begleiter, Berater, Ansprechpartner. Für Helfer und Kunden könne das auch ein Gewinn sein, denn es entstehen freundschaftliche und zwischenmenschliche Beziehungen.

Im zweiten Teil der Klausurtagung ging es um Möglichkeiten der Werbung für den Verein, um Überlegungen, wie man dessen Attraktivität steigern könne. Man war sich einig, dass insgesamt die Werbung durch das Auslegen von Flyern an möglichst vielen Stellen und das Anbringen von Plakaten intensiviert werden könnte. Die Idee von möglichen Veranstaltungen für Mitglieder und Nichtmitglieder wurde ebenfalls diskutiert. Gedacht wurde dabei an Ausflugs-Angebote, Info-Veranstaltungen, Besichtigungen oder eine Neu-Belebung des Stammtisches. Wichtiges Ziel dieser Aktionen wäre, weitere aktive Helfer zu gewinnen. Gedacht wurde da vor allem an Mitbürger, die am Anfang ihres Rentner-Daseins stehen und eine neue, sinnvolle Beschäftigung suchen.

In diesem Zusammenhang wies der Vorstand auch nochmals darauf hin, dass gerade jetzt im Frühling der Bereich „Hilfe in Haus und Garten“ dringend Helfer sucht. Es gibt viele Vereinsmitglieder, denen die anstehenden Gartenarbeiten zu schwer werden und die deshalb die Hilfe des Vereins brauchen. Hier gebe es eindeutig zu wenige Mitarbeiter.

Ernst Eberhardt schloss die Veranstaltung mit der Einladung zur Jahres-Hauptversammlung. Als Tagesordnungspunkte sind dort vorgesehen: Bericht des Vorstands, der Kassiererin und des Kassenprüfers, Aussprache und Sonstiges. Es finden keine Wahlen statt. Die Hauptversammlung findet am Mittwoch, 11. April, um 18.30 Uhr im Kleintierzüchter-Vereinsheim statt.