Bei seinem Jahresrückblick während der letzten Sitzung des Engstinger Gemeinderats kündigte Bürgermeister Mario Storz an, nächstes Jahr bei der Bürgermeisterwahl für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. „Ich fühle mich aufgenommen in der Gemeinde und sehr wohl im Amt als Bürgermeister“, betonte Storz. In Zusammenarbeit mit Bürgern und den Engstinger Institutionen wolle er daher gerne weitere acht Jahre die Entwicklung des Ortes mitgestalten.