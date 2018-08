Mehrstetten Brücke zu den Menschen bauen

Mehrstetten / Ralf Ott

Die Mehrstetterin Jana Hölz beginnt am Montag einen einjährigen Arbeitseinsatz in Ruhuwiko.

Auf die Frage, wo Ruhuwiko liegt, hätte die Mehrstetterin Jana Hölz vor einem Jahr keine Antwort geben können. Und jetzt wird der Vorort von Songea, einer Stadt im Süden von Tansania, zwölf Monate lang ihre Heimat sein. Am Montag reist die 18-Jährige dorthin, um im Rahmen des Weltkirchlichen Friedensdienstes (WFD) in der Gehörlosenschule St. Vincent mit angeschlossenem Internat mitzuarbeiten. Dort werden 160 Kinder unterrichtet, die im Alter zwischen 5 und 7 Jahren in die Schule kommen – und nach neun Jahren neben der Theorie durch den zusätzlichen beruflichen Unterricht auch praktische Kenntnisse im Nähen und Schreinern mit ins Leben nehmen. Gehörlose haben in Tansania kaum eine Chance auf eine gleichwertige Existenz, weil sie von der Gesellschaft ausgegrenzt werden – hier will die Schule den Kindern eine Perspektive schaffen.

