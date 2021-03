Menschen im Quartier erreichen und mit Partnern zusammenarbeiten sowie individuell auf den Bedarf zugeschnittene Angebote, sind Inhalte sozialer Arbeit, die die Stiftung BruderhausDiakonie aktuell weiterentwickelt. Dazu waren Verantwortliche in acht Regionen in Baden-Württemberg kürzlich im Gespräch mit Vertretern von Kreisen, Kommunen und Kirche.

Kreativangebote steigern

Für die Region Reutlingen mit Schwerpunkt Münsingen und Buttenhausen sprachen Bürgermeister Mike Münzing, Marc Böhringer, Leiter Altenhilfe, und Klaus Fischer, Leiter Arbeit und berufliche Bildung sowie Markus Rank, Fachbereichsleiter Sozialpsychiatrie und Behindertenhilfe Alb zu Angeboten der BruderhausDiakonie. Münzing sicherte den Beteiligten seine Unterstützung beim jüngsten Angebot der BruderhausDiakonie zu, dem Living Museum Alb in Buttenhausen. Das erste Living Museum in Deutschland ist im ehemaligen Pflegeheim neben dem Schloss beherbergt, jetzt mit zahlreichen inklusiven Ateliers und Ausstellungsflächen ausgestattet. In Buttenhausen wolle sich die BruderhausDiakonie mit ihren Kreativ-Angeboten allgemein stärker als künstlerisches Quartier präsentieren. So seien benachbart zum Living Museum Alb die Blütenwerkstatt und Handweberei sowie das Café Ikarus, erläuterte Markus Rank. Klaus Fischer berichtete von einem weiteren Raum im Café, den beispielsweise Trauernde nach einer Bestattung im Friedwald als Trauer-Café nutzen können. Neu sei die Bioland-Zertifizierung der Gärtnerei in Buttenhausen, führte Fischer aus. Bürgermeister Münzing regte an, dass diese bisher einzige Bioland-zertifizierte Gärtnerei in Münsingen, Partnerbetrieb des Biosphärenzentrums Schwäbische Alb werden könne. Hiermit ergebe sich die Chance, den Absatz von Produkten zu steigern, zum Beispiel mit einer verstärkten Belieferung gastronomischer Betriebe.

Hilfe bei Stellenbesetzung

Marc Böhringer informierte zum Stand der Impfungen im Martha-und-Paul-Stäbler-Stift in Münsingen. Insgesamt seien bisher 90 Prozent der Bewohner und 40 Prozent der Mitarbeitenden geimpft worden. Münzing berichtete, die Stadt werde für Bürgerinnen und Bürgern zwei öffentliche Schnelltest-Stellen einrichten. Der Bürgermeister sicherte zu, für die beiden noch offenen Ausbildungsstellen im neuen Pflegeberuf, eine gemeinsame Aktion mit der BruderhausDiakonie zu starten, um die Stellen besetzen zu können. Abschließend schilderte Münzing die Bauvorhaben auf dem Münsinger Schoell-Areal. Das Abrissgesuch laufe, geplant sei ein Investorenwettbewerb, der soziale und ökologische Aspekte berücksichtige. Auch die BruderhausDiakonie könne sich auf Teilprojekte bewerben: „Wir haben viele Ideen und freuen uns auf das Projekt.“ Bis zu 80 Wohneinheiten seien geplant, davon bis zu 30 Prozent sozialgebundener Wohnraum, außerdem Arztpraxen und wohnortnahe Lebensmittelversorgung. Ein weiteres Baugebiet mit „Sozialbindungs-Ansatz“ sei in Planung. „Münsingen bleibt ein spannendes Pflaster“, resümierte Klaus Fischer.