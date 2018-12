Engstingen Bromdämpfe im Chemielabor sorgen für Großeinsatz

Austretende Bromdämpfe sorgten am Mittwochvormittag für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rotem Kreiz an der Engstinger Waldorfschule. Insgesamt waren mehr als 100 Helfer vor Ort. © Foto: Reiner Frenz

Engstingen / Reiner Frenz

Kleine Ursache, große Wirkung: Ein Chemielehrer an der Freien Waldorfschule auf der Alb in Großengstingen hat Mitwochvormittag einen Großeinsatz von Feuerwehr, DRK und Polizei ausgelöst. Der Pädagoge war im Chemielabor der Schule damit beschäftigt, den am Nachmittag geplanten Chemieunterricht vorzubereiten, wollte den Deckel eines kleinen Fläschchen Broms mit 250 Milliliter Inhalt aufschrauben, als dieser zerbrach. Somit konnten giftige Bromdämpfe entweichen (siehe Infokasten).

Der Lehrer stellte die Flasche schnell in einen verschließbaren Schrank und alarmierte sofort die Feuerwehr. Weil es sich um einen Giftunfall handelte, rückte nicht nur die örtliche Engstinger Feuerwehr an, sondern auch der Gefahrstoffzug II mit Fahrzeugen und Wehrleuten aus Münsingen, Hohenstein und Trochtelfingen an. Insgesamt waren laut Kreisbrandmeister Wolfram Auch 88 Feuerwehrleute im Einsatz. Ein Feuerwehrtrupp mit Chemikalienschutzausrüstung sorgte im Chemiesaal dafür, dass die geöffnete Bromflasche in ein sicheres Behältnis gestellt wurde, das hermetisch abgeschlossen wurde.

Dieses Behältnis wurde am Mittwoch noch von einer örtlichen Entsorgungsfirma abgeholt und zur firmeneigenen Gefahrstoffsammelstelle verbracht. Das Haus 3 der Waldorfschule, in dem der Chemiesaal untergebracht ist, wurde am Mittwoch sofort nach dem Unglück geräumt und wird sicher erst wieder nach den Ferien für Lehrer und Schüler zur Verfügung stehen. Zuvor muss der Chemiesaal von einer Fachfirma gereinigt werden, wie Auch erläuterte.

Auch das Rote Kreuz war im Einsatz, wie Götz Vedder, der Leiter der Rettungswache in Reutlingen, bestätigte. Zwei Rettungstransportwagen und ein Notarzteinsatzwagen wurden an die Waldorfschule beordert. Der Chemielehrer wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht: „Brom kann auch nach zwei Tagen noch Schwierigkeiten machen“, so Vedder.