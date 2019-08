Jungs im Alter zwischen neun und 14 Jahren haben sich mit Feuereifer am Sommerferienprogramm der Stadt Münsingen auf dem Bremelauer Sportplatz beteiligt.

Die Nachwuchsspieler wurden am Samstag von fünf aktiven Kickern des Sportvereins trainiert. Wolfgang Brunner, routinierter Fußballspieler des SV Bremelau und Ortsvorsteher, war zufrieden mit dem Verhalten und Engagement der Kinder: „Zusammen haben wir unheimlich viel Spaß gehabt und ich bin überzeugt, dass die Kids auch das eine oder andere gelernt haben. Die Jungs haben am Samstag bei idealem Wetter richtig gut mitgezogen. So macht Fußball natürlich Schule.“

Je nach Alter trainierten die Jugendlichen an mehreren Stationen unterschiedliche Inhalte. In den jüngeren Altersklassen wurde besonders viel spielerisch gearbeitet. In der älteren Gruppe flossen dagegen bereits taktische Elemente mit ins Training ein. Mit großer Spielfreude wurde der Ball bis ins Tor jongliert. Die Kids bekamen am Schluss als Erinnerung alle ein Trikot, versehen mit Namen und Nummer sowie eine DFB-Urkunde mit Abzeichen überreicht. „Unsere Kinder haben Einiges dazugelernt, aber vor allem auch richtig viel Spaß gehabt. Es war toll zu sehen, wie die Trainer mit den Kindern gearbeitet haben, so die Stimmen einiger Eltern am Rande des Camps.

Ein warmes Mittagessen und nachmittags Muffins sowie Obst und die obligatorische Wurst vom Grill, rundeten den Camp-Tag kulinarisch ab. Zum Ende hin gab es viele strahlende Gesichter bei den Kindern. Einige freuen sich schon jetzt auf das nächste Camp mit den Kickern vom SVB. Das Fazit der Jungs: „Das Training war toll“.

Einige übernachteten sogar in Zelten auf dem Sportplatz, beaufsichtigt von Christine Glück. Sie hatte sich mit weiteren freiwilligen Helfern maßgeblich für das Camp eingebracht, indem sie für einen reibungslosen Ablauf sorgte und dafür, dass der Akku der spielfreudigen Jungs aufgeladen wurde.