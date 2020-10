Eigentlich wird das Thema Breitbandausbau in Münsingen bereits seit vielen Jahren intensiv diskutiert und bearbeitet. Nun konnte die Stadtverwaltung um Bürgermeister Mike Münzing zur Informationsveranstaltung für die Ortsteile Apfelstetten und Bremelau, welche in den kommenden Monaten einen Ausbau über die Firma Skytron erfahren sollen, neue Informationen liefern.

Die über 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Alenberghalle, vernahmen wohlwollend die Nachricht aus Berlin, dass bis Anfang 2021 die formalen Prozesse abgeschlossen sein werden und ein Förderprogramm vorliegen soll, in dem auch Gebiete mit einer bisherigen Bandbreite bis 100 Mbit/s in den Genuss einer Förderung kommen sollen und ab 2023 die sogenannte Aufgreifschwelle sogar ganz fallen soll, so dass der Bund überall dort fördern kann wo noch keine Gigabitversorgung vorliegt.

So sieht die Gesamtstadt Münsingen für einen flächendeckenden Ausbau bis zu den Gebäuden mit Glasfaserkabel für die kommenden Jahre deutlich positiver in die Zukunft. Für eine der größten Flächenkommunen mit 14 Stadtteilen eine enorme Herausforderung. Bürgermeister Münzing sieht sich durch diese Mitteilung in seinem Engagement für eine lebensnähere Förderung, welche auch den ländlichen Raum betrachtet, bestätigt.

„Wir bleiben weiter an dem Thema Breitbandausbau bis an jedes Haus für die Gesamtstadt Münsingen dran und werden uns um eine möglichst große Förderung bemühen“, versichert Münzing den Zuhörern zum wiederholten Male. Wann genau in welchen Ortsteilen ein nötiges Markterkundungsverfahren durchgeführt werden soll und welche Ortsteile wann zu einer Förderung angemeldet werden sollen, wird der Gemeinderat in seinen folgenden Sitzungen ausführlich diskutieren.

Neben dieser Nachricht wurden bei der Informationsveranstaltung viele Fragen zu der Versorgung durch Skytron erläutert. Von den möglichen Verträgen, über die Anzahl der nötigen Masten, vom Zeitplan über die Kosten bis zu Risiken für Mensch und Umwelt wurden alle Fragen der Bürgerschaft sachlich beantwortet, so die Stadtverwaltung.