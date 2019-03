Auingen Brändle gibt Vorsitz ab

Auingen / Von Reiner Frenz

Er hat Stehvermögen bewiesen, und das in einem Amt, das nicht immer Vergnügungssteuerpflichtig war: Seit rund 29 Jahren ist Gerhard Brändle Vorsitzender des Maschinenrings Alb-Neckar-Fils. Bei der Mitgliederversammlung an Aschermittwoch in Grabenstetten wird er den Vorsitz in jüngere Hände geben. Überhaupt verjüngt sich die Vorstandsschaft in großem Maßstab, hören doch neben Brändle weitere vier altgediente Vorstandsmitglieder auf.

Elf Jahre nachdem Dr. Erich Geiersberger 1958 im bayerischen Buchhofen den ersten Maschinenring Deutschlands ins Leben rief, wurde der Maschinenring Reutlingen gegründet. Der Ödenwaldstetter Karl Speidel war erster Vorsitzender. „Klein haben wir angefangen damals“, blickt Gerhard Brändle zurück. Der Geschäftsführer hatte eine Halbtagsstelle inne, die Zahl der Mitglieder war überschaubar. Speidel stellte Ende der 1980-er Jahre auf Bio um, brauchte einen Nachfolger. Brändle war damals bereits seit ein paar Jahren Beiratsmitglied und ließ sich breitschlagen, den Vorsitz zu übernehmen. Das war 1990. „Seither bin ich erster Ansprechpartner bei allen Problemen, die es im Maschinenring und auf dessen Geschäftsstelle gibt“, blickt der Auinger zurück.

Brändle selbst treibt mit seiner Frau Hildegard den Aussiedlerhof um, den sein Vater 1962 in der Nähe des Sportplatzes gebaut hatte und den er 1985 übernommen hatte. Waren es ursprünglich Kühe und Schweine, später Bullen und Schweine, so sind es seit einigen Jahren nur noch Schweine, die gemästet werden, rund 1100 Tiere. Verkauft wird an regionale Metzger und an den Großhandel.

Vor 18 Jahren Fusion

Ohne Unterstützung – aktuell beschäftigen Brändles einen ausgebildeten usbekischen Landwirt – wäre es oft kaum möglich gewesen, neben der Landwirtschaft den oft zeitraubenden Vorstandsposten auszuüben, räumt Brändle ein. Denn: was als kleiner Verein angefangen hat, ist inzwischen längst eine große Organisation geworden, nicht zuletzt durch den Zusammenschluss von Reutlingen, Esslingen/Nürtingen und Göppingen/Geislingen im Jahr 2001 zum Maschinenring Alb-Neckar-Fils.

„Die Tätigkeit hat sich enorm ausgeweitet, auch weil der Bereich der Betriebs- und Haushaltshilfen dazu gekommen ist“, berichtet der 62-Jährige. Werden Landwirte oder ihre Frauen krank, benötigen eine Kur oder auch bei Schwangerschaft, ist es enorm wichtig, dass Hauswirtschafterinnen oder Dorfhelferinnen einspringen, sich um die Küche oder das Vieh kümmern. Diese Hilfen werden anders als früher vom Kreisbauernverband über den Maschinenring vermittelt. 14 Frauen und vier Männer stehen unter Vertrag, summiert Brändle. Eingesetzt werden sie unter Umständen auch in Haushalten ohne landwirtschaftlichen Hintergrund.

Die klassische Aufgabe des Maschinenrings aber ist die Vermittlung von landwirtschaftlichen Geräten und Maschinen, die es möglich macht, dass Landwirte nicht für wirklich jede Aufgabe auch ein teures Gerät anschaffen müssen und so einen enormen und sehr kostspieligen Fuhrpark unterhalten müssen. Stattdessen unterhält der Maschinenring selbst einen eigenen, stattlichen Fuhrpark und das an mehreren Standorten über das Vereinsgebiet verteilt.

Es gibt: Mietschlepper, Grünlandnachsaatgeräte, Scheibeneggen, Grubber, Großfederzahneggen, Pflüge, Messerwalzen, Miststreuer und Güllefässer in unterschiedlicher Anzahl. Wer Bedarf an einem der Geräte hat, meldet sich bei der Geschäftsstelle in Münsingen, welche die Termine verwaltet. Die meisten der Geräte sind tatsächlich im Besitz des Maschinenrings, die Schlepper freilich sind gemietet.

Zumeist, so Brändle, werden tatsächlich die Maschinenringgeräte an die Mitglieder vermietet, weniger gefragt ist die Vermietung untereinander. Da kommt es dann doch immer wieder zu Unstimmigkeiten, die Brändle dann gegebenenfalls zu schlichten hat. Knapp 850 Mitglieder sind es im Maschinenring, die von der Geschäftsstelle mit Geschäftsführer Siegward Betz und seinen fünf Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen betreut werden. Die Interessen und Wünsche sind sehr unterschiedlich, handelt es sich doch auch um Mitglieder, die Wein, Gemüse oder Obst anbauen, bis hin zu Landwirten mit biologischer Landwirtschaft.

Der Verein selbst hat als Tochter noch die Agrarservice GmbH, die alle gewerblichen Tätigkeiten abwickelt, zum Beispiel bis vor zwei Jahren die Grüngutsammlungen im Landkreis, aber auch Winterdienste und Landschaftspflegedienste. Als Vorsitzender war Brändle 29 Jahre lang für Arbeitsverträge zuständig, die ihm zur Unterschrift vorgelegt wurden. Zusammen mit dem jeweiligen Geschäftsführer wählte er das Personal aus, das im Gesamtvorstand dann vorgestellt wurde, der dann die Entscheidung zu fällen hatte. Brändle lud zu den Mitgliederversammlungen, die er auch leitete, war im Landesvorstand vertreten.

Vor allem war er aber immer wieder auch als Streitschlichter gefragt, sei es intern oder aber bei Problemen von Landwirten untereinander. „Mir ist dabei immer zugute gekommen, dass ich ausgleichend bin“. Der Auinger stellte sich stets vor seine Mitarbeiter, die in der Regel zuerst den Frust abbekamen, wenn es Schwierigkeiten gab: „Ich hatte die Verantwortung für die Leute“. Manch schlaflose Nacht habe das Lösen von Problemen auch ihm bereitet, gibt er zu.

Vor vier Jahren erklärte Brändle erstmals, dass man nach einem Nachfolger schauen müsse. Es wurde nach jungen Landwirten geschaut, die die Vorstandsaufgaben übernehmen könnten, und es wurden auch welche gefunden. Schon in den zwei letzten Wahlperioden sei mit der Verjüngung des Vorstands begonnen worden, die jetzt in Grabenstetten weitergeführt wird: „Für alle fünf ausscheidenden Mitglieder haben wir Kandidaten“, freut sich Brändle. Er selbst wird sich in Zukunft mit seiner Frau um die Umstrukturierung seines Betriebes kümmern: „Wir haben keinen Hofnachfolger, werden deshalb über kurz oder lang die Viehhaltung aufgeben“.

Blickt er zurück auf die 29 Jahre, dann sagt er ganz spontan: „Ich habe das Amt fast immer gerne ausgeübt“. Er sei nie der Typ gewesen, der große Reden schwingt, habe aber viel gelernt im Umgang mit den Menschen. Seinen Horizont habe er auch durch Reisen erweitern können, die der Maschinenring seinen Mitgliedern anbietet. Zweimal, zuletzt vergangenes Jahr in Costa Rica, war Brändle sogar Reiseführer.

Info Die Mitgliederversammlung des Maschinenrings Alb-Neckar-Fils findet statt am Mittwoch, 6. März, 18 Uhr, in der Falkensteinhalle in Grabenstetten..