Normalerweise würde an Himmelfahrt am Sportplatz in Ödenwaldstetten das Festzelt aus allen Nähten platzen, würde Livemusik, etwa von den Eglinger Heimatmusikanten, für Stimmung sorgen. Das Vatertags-Frühschoppen beim „Bockbierfeschd“ gehört in Ödenwaldstetten einfach dazu. Doch in Zeite...