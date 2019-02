Münsingen Biosphärenzentrum stellt Programm vor

Münsingen / Von Ulrike Bührer-Zöfel

Vom kleinen Faltheftle zum querformatigen Büchle mit 73 Seiten: Das Programmheft des Biosphärenzentrums ist jetzt wesentlich übersichtlicher, besser lesbar und nicht mehr auf ein halbes, sondern aufs ganze Jahr ausgelegt. „Damit wollen wir durchstarten“, sagt Jochen Rominger, zuständig für die pädagogische Arbeit. Und das unter dem Motto „Artenvielfalt – entdecken, verstehen, handeln“. Dazu gibt es 70 Veranstaltungen, plus sechs weitere von Biosphärenpartnern: Vorträge, Workshops, Ausstellungen, Exkursionen, Mitmachangebote.

„Wir wollen das Thema, in dem auch Nachhaltigkeit steckt, über einen längeren Zeitraum in die Öffentlichkeit bringen, dort anknüpfen, wo die Leute unterwegs sind“, so Rominger. Beispiel Fotografie: Das machen viele Erwachsene und auch Kinder gerne. Deshalb kann man in verschiedenen Exkursionen vom Albvorland über den Trauf bis in die Schluchten hinein Lebensräume, Flora und Faun entdecken, sie ins rechte Licht setzen. Die besten Bilder werden bei einer Sonderausstellung 2020 prämiert.

Beispiel Garten: Gärtnern ist in, Blumen, Kräuter und Gemüse gedeihen nicht nur im Bauerngarten. Auch im Blumenkasten lässt sich Essbares ziehen. Was alles möglich ist – bei den Kursen „Ackern fürs eigene Biogemüse“, „Renaissance der Bauerngärten“ oder „Gemüse im Jahresverlauf“ erfährt man es. Beispiel Kochen: Das ist absolut in, und zwar vom Grillen bis zur Veggiekost. Auch da macht das Biosphärenzentrum Angebote, so mit einer Koch- und Erlebniswerkstatt „Linsen – vom Acker auf den Teller“, dem Aktionstag Speisekammer oder mit „Essig, Öl und Salz“ selbst herstellen.

Bei diesen Kursen, aber auch bei Vorträgen und Ausstellungen, sollen die Teilnehmer erfahren, wie man im Alltag nachhaltig leben kann, welche Möglichkeiten es gibt, „und zwar ohne gleich riesige Projekte starten zu müssen“, betont Rominger. Da stelle sich dann oft heraus, „dass die meisten bereits ganz viel dafür tun“.

Das versteht sich von selbst: Beim Blättern durchs Programmbüchle findet man auch Angebote für Kinder und Jugendliche. Da sind unter anderem die Holzwerkstatt „Schaf, Esel und Katz“, verschiedene Abenteuerwanderungen mit den Rangern, eine Nachtschwärmerexkursion zu den Fledermäusen oder eine Kartoffel-Kochwerkstatt.

Übrigens: Das Biosphärenzentrum richtet auch Kindergeburtstage aus. Ob die Kids nun auf Spurensuche hinaus in den Wald gehen oder beim Filzen mit Wolle oder Basteln mit Holz die Natur entdecken – ein interessanter Nachmittag mit viel Spaß wird versprochen.

Das zehnjährige Bestehen des Biosphärengebiets Schwäbische Alb wird natürlich auch gefeiert, und dies nach dem Motto „Zehn Jahre – zehn Veranstaltungen“. Eine davon ist am Samstag, 25. Mai, das Frühlingsfest mit einem Tag der offenen Tür: Ausstellung, Live-Musik, Cocktailabend, Angebote für Klein und Groß sind im und ums Biosphärenzentrum geplant.

In diesem zehnten Jahr gibt es nicht nur Anlass zum Feiern. Die Mitarbeiter haben auch ganz schön zu tun, denn zurzeit läuft die Evaluierung durch die Unesco, bei der alles genau unter die Lupe genommen wird. Die dauert noch bis weit ins nächste Jahr hinein, so Roland Heidelberg, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. Ist sie abgeschlossen, wird auch eine Erweiterung des Gebietes spruchreif, eventuell eine Neugestaltung der ständigen Ausstellung ins Auge gefasst.

Info Das Programm des Biosphärenzentrums Schwäbische Alb liegt in allen Rathäusern, bei den Partnern und bei den Touristinformationen aus. Online unter www.biosphaerenzentrum-alb.de.