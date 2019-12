Es ist was für Gäste und Einheimische: das Biosphärenzentrum Schwäbische Alb am Eingang des Albguts. Besucher können Entdeckungen machen – im Albgut in Manufakturen und Museen, im Biosphärenzentrum in der Ausstellung. Die gibt auf rund 450 Quadratmeter einen Einblick was Biosphäre ist – auf der Alb und Weltweit.

Im Februar steigt das Team dann auch wieder mit Veranstaltungen ein. „Bedrohte Randfiguren“ ist Titel des Bildvortrags von Günter Künkele am Freitag, 14. Februar, im Biosphärenzentrum Schwäbische Alb. Beginn ist um 19 Uhr.

Das Artensterben im Blick

Das Artensterben macht auch vor der Alb keinen Halt. Grund für den Rückgang der Insektenarten, vor allem auch seltener Tag- und Nachtschmetterlinge, sind unter anderem fehlende attraktive Blütenpflanzen. Früher begleiteten und bereicherten sie Wege- und Straßenränder, Privatgärten und Ackerränder bunt und vielfältig. Wer kann/muss eine nachhaltige Entwicklung heute gestalten?

Erlebnisse mit Schäfern und Schafen

Und gleich am Samstag, 15. Februar, steht die nächste Veranstaltung auf dem Programm: „Nachts im Biosphärenzentrum sprechen Steine, tanzen Waldprinzessinnen und fliegen Bilderteppiche!“ Man glaubt es kaum, bis man es selbst gesehen hat. Ein offener Erlebnisabend mit Schäferinnen und Schäfern, mit einer Filz- und Kreativwerkstatt, leckerem Essen, einem spannenden Vortrag und vielem mehr – rund um die Mäher unserer Wacholderheiden – den Weidelämmern. Mit dabei sind die Schäferfamilien Henniger und von Mackensen sowie Wanderschäfer Sven DeVries. Die Veranstaltung dauert von 17 bis 23.30 Uhr.

Eine Anmeldung ist zu beiden Veranstaltungen nicht erforderlich. Der Eintritt ist jeweils frei.

Info An Silvester und Neujahr ist das Biosphärenzentrum geschlossen, am 6. Januar geöffnet. Dann gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten: täglich außer Dienstag von 11 bis 17 Uhr. Kontakt: Biosphärenzentrum Schwäbische Alb, Telefon (0 73 81) 93 29 38-31.