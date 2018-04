Geschäftsstelle Biosphärengebiet unter neuer Leitung

Münsingen / ab

2009 wurde das Biosphärengebiet Schwäbische Alb als erstes seiner Art in Baden-Württemberg von der UNESCO in das Weltnetz der Biosphärenreservate aufgenommen. Neben dem Land Baden-Württemberg, zwei Regierungsbezirken, drei Landkreisen sowie 29 Städten und Gemeinden bringen sich zahlreiche weitere Akteure in die Modellregion für eine nachhaltige Entwicklung mit ein. Die Leitung des Großschutzgebiets übernimmt ab sofort Achim Nagel. Er bringt mit seinem Team Ökologie, Ökonomie und Soziales unter einen Hut.

Für die Gründungsphase des Biosphärengebiets Schwäbische Alb wurde 2006 im Alten Lager in Münsingen das „Start-Team“ mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Landratsamt Reutlingen, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und dem Regierungspräsidium Tübingen installiert. Mit der Ausweisung 2008 und der anschließenden Anerkennung des rund 85 000 Hektar großen Gebiets auf der mittleren Schwäbischen Alb durch die UNESCO folgte die Einrichtung der Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb am Regierungspräsidium Tübingen.

Ab sofort übernimmt der Diplom-Geograph Achim Nagel die Leitung der Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Sein Studium absolvierte er an den Universitäten in Tübingen und Edinburgh. Der aus dem Landkreis Göppingen stammende Nagel hatte bis zuletzt die stellvertretende Geschäftsführung inne und kümmerte sich darüber hinaus um die Themenbereiche nachhaltiger Tourismus und historisch-kulturelles Erbe. Zuvor war er im Landratsamt Reutlingen Regionalmanager für das Förderprogramm PLENUM.

Der Vorsitzende des Lenkungskreises Biosphärengebiet Schwäbische Alb, Regierungspräsident Klaus Tappeser, freut sich auf die gemeinsame Arbeit: „Mit Achim Nagel haben wir einen sehr erfahrenen und mit der Biosphärengebietsidee vertrauten neuen Leiter gefunden, der sofort durchstarten kann“.

In den nächsten Wochen und Monaten steht für den 47-jährigen Nagel und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die alle zehn Jahre geforderte Evaluation des Gebiets durch die UNESCO an. Mit der ins Leben gerufenen Regionalmarke „Albgemacht“, der Partner-Initiative und dem Projekt „Bienenstrom“ sind vielversprechende Kooperationen zwischen Wirtschaft und Umwelt von der Geschäftsstelle angestoßen worden, die es weiter zu entwickeln gilt. „Ich freue mich auf die Herausforderung und möchte die Region gemeinsam mit den vielen engagierten Akteuren und meinem Team weiter auf dem Weg einer nachhaltigen Entwicklung voranbringen“, so Achim Nagel.

Bis Ende 2017 oblag die Verantwortung für die Geschäftsstelle der Diplom-Biologin Petra Bernert. Sie hat das erste baden-württembergische Großschutzgebiet mit viel Engagement und Leidenschaft vorangebracht und mit aufgebaut. Vor ein paar Monaten entschied Petra Bernert sich, zum großen Bedauern des Lenkungskreises und der gesamten Region, für eine berufliche Neuorientierung.