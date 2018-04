B 465 Biker schwer verletzt

Münsingen / swp

Vermutlich ein Fahrfehler ist die Ursache eines Verkehrsunfalls gewesen, bei dem ein 18-jähriger Motorradfahrer am Montagabend schwer verletzt worden ist, teilt die Polizei mit.

Mit seinem Motorrad, der Marke KTM, war der junge Mann gegen 18.40 Uhr in der Seeburger Steige, auf der Bundesstraße 465, von Münsingen in Richtung Bad Urach unterwegs.

In einem kurvigen Teilstück kam er, nach Ausführungen der Polizei, nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Biker wurde dabei aus dem Sattel geworfen und gegen den Metallpfosten eines Verkehrszeichens geschleudert.

Nicht zu schnell

Dass bei dem Unfall eine überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle gespielt haben könnte, ist nach den bisherigen Ermittlungen der Polizeibeamten auszuschließen.

Der 18-Jährige wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden an der Maschine beziffert die Polizei auf 2000 Euro. Am Motorrad entstand Totalschaden, das Gefährt war nicht mehr fahrtauglich.